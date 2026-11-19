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L’Assessore alla Salute della Puglia Pentassuglia risponde a Fratelli d’Italia sulla questione del trasporto dei malati oncologici.

Dopo la polemica sollevata da Fratelli d’Italia sul trasporto dei malati dall’Oncologico al Policlinico, secondo la quale l’esame relativo alla PET risulterebbe ambulatoriale, non è tardata la risposta dell’assessore regionale alla Salute Donato Pentassuglia. L’assessore ha affermato che la salute dei pazienti rimane comunque al primo posto, seppur tenendo in considerazione che l’utilizzo dei macchinari ha determinato la sottoutilizzazione delle PET più prossime proprio all’IRCSS.

«Questi sono fatti documentati dai numeri e, purtroppo, determinati da scelte fatte negli ultimi anni», ha dichiarato l’assessore. «La PET è un macchinario costoso e ha senso che sia il più possibile produttivo, innanzitutto per la salute dei malati oncologici». Secondo quanto dichiarato da Pentassuglia, i pazienti non viaggerebbero in ambulanza, salvo necessita cliniche particolari come potrebbe accadere all’interno di un ospedale con tanti padiglioni.

PENTASSUGLIA: «IMPORTANTE DI DIVIDERE IL DIBATTITO DALLA CAMPAGNA ELETTORALE»

«Se la preoccupazione è risparmiare viaggi ai malati, siamo d’accordo: meglio poche centinaia di metri che costringerli a cercare l’esame fuori regione». Un argomento che ha suscitato dibattito negli ultimi anni, che ha spinto molto spesso la comunità a dover preparare una valigia per una visita specialistica. «Mi preme ribadire che la Regione non parteggia per un’azienda né per un direttore generale ma risponde ai pugliesi, anzitutto quando si ammalano, e poi dimostrando di non sprecare i loro soldi».

Stando a quanto riportato, la Regione Puglia ha assicurato le verifiche e tutte le azioni possibili sull’Oncologico e sulle altre strutture ospedaliere nel totale rispetto e salvaguardia dei malati oncologici. «Appare alquanto strano che se da un lato ci vengono chieste operazioni verità e risparmi sui costi, dall’altro siano sollecitate spese senza prima verificarne l’efficacia». Pentassuglia, inoltre, sottolinea l’importanza che il dibattito abbandoni quanto prima possibile i temi da campagna elettorale e che ciò garantisca il massimo confronto e le risposte ai cittadini.