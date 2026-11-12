Furti di carburante a Padula: Due indagati

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Furti di carburante tra febbraio 2025 e ottobre 2026 a Padula: due indagati colpiti da domiciliari e obbligo di dimora.

PADULA (SALERNO) – Una serie sistematica di furti di carburante consumati nell’arco di oltre un anno e mezzo nel Vallo di Diano ha portato all’emissione di due misure cautelari. I Carabinieri della Stazione di Padula hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Lagonegro. A richiederle la locale Procura della Repubblica, nei confronti di due uomini di 37 e 29 anni, gravemente indiziati del reato di furto aggravato.

I FURTI DI CARBURANTE TRA PRIVATI E AZIENDE DI PADULA E I PROVVEDIMENTI DEL GIP

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due indagati avrebbero agito ripetutamente tra febbraio 2025 e ottobre 2026 nel territorio comunale di Padula, prendendo di mira i serbatoi di veicoli appartenenti sia a privati cittadini che ad aziende locali, riuscendo ad asportare ingenti quantitativi di gasolio e benzina. Sulla base del quadro indiziario raccolto, l’autorità giudiziaria ha disposto misure restrittive differenziate per i due presunti responsabili: per il 37enne è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza, mentre nei confronti del 29enne sono stati disposti gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’operazione rappresenta l’epilogo di una mirata attività investigativa condotta dai militari dell’Arma di Padula. Attraverso approfonditi accertamenti sul territorio e la meticolosa analisi degli elementi probatori raccolti nel corso dei mesi, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i movimenti dei due sospettati e a risalire alla loro presunta responsabilità in merito agli episodi predatori denunciati nella zona.