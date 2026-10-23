Nicola Lagioia, “Santa Barbara”, la Puglia come cuore oscuro d’Italia

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Recensione del libro “Santa Barbara” di Nicola Lagioia: Capurso diventa un’opera mondo tra desiderio, memoria e colpe che attraversano tre generazioni

Dopo La città dei vivi, che è arrivato anche al cinema, noi aspettavamo di capire dove Nicola Lagioia avrebbe portato la sua scrittura, e la risposta è un libro di oltre 600 pagine che torna alla Puglia delle origini e la trasforma in un laboratorio dell’Italia intera. Santa Barbara è uscito per Einaudi ad ottobre. Parte da un paese reale, Capurso, ma lo reinventa come una specie di Macondo pugliese, dove mito, sacro e tradizione si fondono perché l’autore ha attinto ai racconti orali dei suoi avi. Non è realismo magico sudamericano comunque, ma qualcosa di diverso, perché c’è l’intenzione di puntare luce sull’animo oscuro dei personaggi e del nostro paese.

SANTA BARBARA DI NICOLA LAGIOIA, DESIDERIO, COLPA E MEMORIA IN PUGLIA

Per dare una idea della trama possiamo dire che una sera, sulle gravine, Nunzia Battista vede un collier di diamanti: una premonizione, o un desiderio così violento da diventare più reale della sua vita. Desiderio è una parola fondamentale in questo libro, nel suo significato più arcano. Abbandonata dalla famiglia, cresce da sola il figlio Domenico negli anni della guerra. Intorno a lei ci sono il marito Nicola, che poi proverà a lasciarla, e una costellazione di figure come Anna, Stella, Vito, Filippo, Ninuccio. Su tutti veglia la santa del titolo.

Un romanzo che si complica, e deve farlo

Il primo dato è formale, e per me è sempre importante. La prima parte ha un perimetro riconoscibile: poche figure nette, quasi archetipiche, una miseria che fa da orizzonte comune, un andamento da saga familiare che il lettore italiano conosce bene. Poi il perimetro si apre e l’orizzonte si allarga. Le voci aumentano, le vicende si agganciano l’una all’altra, ogni desiderio genera un debito e ogni scelta del passato presenta il conto a chi viene dopo, fino a un finale che non ha più nulla della semplicità dell’inizio. I dettagli piantati nelle prime pagine tornano con un peso diverso. Più si va avanti, più il libro diventa un mosaico narrativo fitto, e il lettore si accorge di aver letto altro da ciò che pensava di leggere. Non è un artificio.

Lagioia stesso ha parlato della memoria come di un motore narrativo formidabile proprio perché inaffidabile, e il tema del romanzo è ciò che una generazione lascia alla successiva: denaro, ambizioni, ma anche rancori, violenze, colpe che non appartengono a chi le ha vissute. Se l’oggetto è l’eredità, la forma deve far sentire l’accumulo. La complessità crescente è quindi la struttura portante del libro, e a mio avviso è il suo architrave. Franco Moretti ha chiamato opera mondo i testi che provano a contenere un’intera società, e qui il progetto si vede e regge. Non è poco.

Il Novecento italiano dentro una casa

Il romanzo attraversa il fascismo, la guerra, l’emigrazione, il boom economico, e lo fa senza trasformare la Storia in fondale. Entra nelle cucine, decide chi parte e chi resta, chi si arricchisce e a quale prezzo. Come ne La ferocia, la famiglia è infelice a modo suo, per scomodare Tolstoj, ma qui l’infelicità non è soltanto privata. È il prodotto di un Paese che ha costretto una parte di sé a scegliere tra la certezza della miseria e il miraggio della ricchezza. Lagioia lo dice a proposito della questione meridionale, uscita dall’agenda politica anche se l’Italia resta divisa in due: è un’osservazione sul presente, e il libro la porta dentro il passato.

La famiglia e il patriarcato

La famiglia è insieme rifugio e gabbia. Protegge e soffoca, nutre e rivendica. Il patriarcato non è raccontato nelle sue forme più brutali soltanto, ma nel funzionamento quotidiano dei ruoli, nelle aspettative che si tramandano come un’eredità non richiesta. Però il libro fa una cosa più interessante: ne mostra anche la fragilità. Gli uomini di Lagioia sono spesso deboli davanti alle donne, le temono, dipendono da loro, tentano di lasciarle. E di fronte a questa debolezza sta una forza femminile terribile. Nunzia non accetta il suo destino, e il desiderio di un’altra vita diventa in lei una potenza rapace, capace di travolgere chiunque incroci. Il patriarcato visto dalle donne, insomma, e senza indulgenze.

La figura di Nunzia

Certo, qualcuno obietterà che il rischio è fare di Nunzia una figura ancora una volta dominata dal desiderio. Per me è esattamente il contrario: è la sua ostinazione a sostenere il romanzo. Nunzia è il simbolo di un desiderio vorace che porta dentro di sé tutto il peso dell’oscurità e della morte, un senso che aleggia però in tutti i personaggi del libro. Non scordiamo mai quanto desiderio sia pulsione, avidità, brama e bisogno. Sono tutti sinonimi e rendono bene la potenza delle tante sfumature in esso. Come le sfumature e i gradienti della psiche umana.

C’è poi il “filo” della ricchezza, che passa da un sapere femminile. Domenico costruisce la propria fortuna recuperando l’antica arte delle ricamatrici della sua terra: un lavoro di donne, invisibile, che un uomo trasforma in impresa. È un dettaglio che dice molto su chi regge il mondo e chi ne raccoglie il merito.

La santa, l’invidia, la vendetta

Il fil rouge simbolico è la santa. Santa Barbara è la patrona del paese, ma dietro il culto ufficiale ne sopravvive uno clandestino, soprattutto femminile, in cui non si chiede soltanto protezione. Si chiede vendetta. È una santa ribelle, il cui cuore, secondo la leggenda, è nascosto in attesa che un bambino lo ritrovi.

Qui Lagioia usa il sacro nel modo più diagnostico possibile. Le grazie richieste raccontano meno la fede che l’invidia, il rancore, la cattiveria che le comunità chiuse sanno coltivare. La preghiera diventa lo strumento con cui si delega a qualcun altro ciò che non si osa dire a voce alta, e la rovina del vicino si chiede come si chiederebbe un raccolto. Il libro pone una domanda che resta addosso: che cosa siamo disposti a sacrificare per ottenere ciò che vogliamo? Questo è il vulnus del romanzo, e va inteso in senso proprio: la ferita da cui tutto il resto si dirama. La scena della preghiera non lascia respiro.

Funziona tutto?

Un libro così ambizioso ha dei costi, e sarebbe disonesto non nominarli. La saga è un genere che porta con sé il rischio del didascalico: quando la Storia entra nelle case con tanta puntualità, c’è sempre il pericolo che i personaggi diventino funzioni di un discorso. Seicento pagine, poi, sono una scommessa sulla pazienza del lettore, e il mosaico dei personaggi minori chiede uno sforzo di memoria che non tutti saranno disposti a fare. Ci aspettavamo di meglio nella gestione di qualche sottotrama? Su questo il giudizio resta aperto, e sarebbe giusto confermarlo con una rilettura. Però questi limiti restano nei confini di un romanzo che ha scelto di rischiare tutto e che alla fine convince. A mio avviso chi sceglie di rischiare va sempre premiato, soprattutto in un momento dove la produzione artistica vede troppo prodotti cloni e fotocopia.

Cosa resta alla fine

Lagioia si conferma, a mio avviso, uno dei migliori scrittori italiani di oggi, e il successo all’estero, con traduzioni in quindici paesi, non sorprende: il Sud, il desiderio, la famiglia come trappola e come eredità parlano a chiunque abbia dovuto fare i conti con ciò che gli è stato lasciato. La Puglia ed il Sud stesso sono simboli della parte più profondo di tutta l’Italia ma anche dell’essere umano stesso, quella parte che non ci piace guardare, che non vogliamo raccontare, ma con cui alla fine dobbiamo per forza fare i conti perché siamo noi. Santa Barbara è un’opera mondo – voglio appositamente usare ancora questo termine – che cresce invece di stancarsi, e riesce ad arrivare come un pugno nello stomaco proprio quando sembra solo una saga. Per chi cerca un romanzo che non si accontenti di raccontare, è una lettura imprescindibile.