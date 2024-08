2 minuti per la lettura

SALENTO – Dal cuore del Salento alle piazze di Milano, Roma e Napoli, la magia della Notte della Taranta prende vita sui maxischermi digitali grazie a un’iniziativa promossa da Regione Puglia e Urban Vision. Fino al 24 agosto, giorno in cui Melpignano ospiterà il celebre ‘concertone’ della Notte della Taranta, i cittadini e i visitatori delle tre metropoli italiane potranno immergersi nelle suggestive atmosfere della tradizione popolare salentina.

LA NOTTE DELLA TARANTA

La Notte della Taranta sui maxischermi è molto più di una semplice proiezione: è un ponte culturale tra il Salento e il resto d’Italia, un modo per far risuonare ovunque i ritmi ancestrali della pizzica e per invitare tutti a vivere di persona l’autenticità della cultura pugliese.

LA NOTTE DELLA TARANTA: UN DIALOGO TRA CITTÀ E TRADIZIONE

L’idea, frutto della collaborazione tra Urban Vision, azienda leader nell’innovazione urbana, e Pugliapromozione, l’agenzia del Turismo della Regione Puglia, punta a diffondere la cultura pugliese attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, portando il folklore salentino nelle grandi città. L’iniziativa è un modo per agevolare «un dialogo tra città e persone proiettando bellezza, per intercettare una audience dinamica e rendere la Taranta sempre più inclusiva», afferma Massimo Bray, presidente della Fondazione La Notte della Taranta.

ESPERIENZE COINVOLGENTI E DINAMICHE

L’obiettivo principale è quello di creare esperienze coinvolgenti, rendendo il passaggio urbano più vibrante e dinamico. Luca Scandale, direttore di Pugliapromozione, si dice orgoglioso «di contribuire alla conoscenza della cultura popolare pugliese e, in particolare, alla Notte della Taranta». L’iniziativa, infatti, mira a diffondere il fascino della Taranta oltre i confini regionali, invitando cittadini e turisti a partecipare all’evento clou del 24 agosto a Melpignano.

UN INVITO APERTO AL CONCERTONE

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha sottolineato l’importanza di questo progetto come veicolo di promozione culturale: «Pugliapromozione e Urban Vision portano il ritmo e le atmosfere della Taranta in tre grandi piazze italiane. Questo progetto mira a far conoscere la nostra musica popolare oltre i confini della regione ed è anche il nostro modo per invitare tutti, cittadini e turisti, a venire il 24 agosto a Melpignano al concertone finale. Siamo certi che in tanti saranno pizzicati dalla Notte della Taranta, espressione autentica della nostra cultura e della nostra storia».

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA CULTURA

Per Gianluca De Marchi, CEO di Urban Vision, l’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di valore per le comunità urbane «I principi che da sempre caratterizzano il nostro rapporto con la città sono di creare valore per la comunità in termini di pubblica utilità e innovazione, attraverso soluzioni tecnologicamente avanzate, totalmente integrate con il tessuto urbano».