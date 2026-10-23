Oliva Alta Daunia, arriva la Dop dell’Ue: riconosciuta l’eccellenza della Peranzana pugliese

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Oliva Alta Daunia, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue il regolamento che sancisce la Denominazione di Origine Protetta (Dop). Lollobrigida: «Valorizzati il territorio e il lavoro dei produttori». Un riconoscimento che premia la varietà Peranzana, tutela una tradizione secolare e valorizza un patrimonio di saperi tramandati da generazioni.

Un riconoscimento europeo che premia una storia secolare, tutela il legame con il territorio e rafforza l’identità di una delle produzioni simbolo dell’olivicoltura pugliese. L’Oliva Alta Daunia ottiene la Denominazione di origine protetta (Dop). Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione che sancisce ufficialmente la tutela della produzione legata alla varietà Peranzana.

A darne notizia è il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che sottolinea il valore del traguardo per l’intera filiera. «Il riconoscimento tutela una tradizione secolare e valorizza il lavoro dei nostri olivicoltori», afferma il ministro, evidenziando il ruolo delle Indicazioni geografiche nella difesa delle eccellenze italiane e nella promozione del Made in Italy. Un marchio di qualità che non protegge soltanto un prodotto, ma anche il patrimonio di competenze, pratiche agricole e conoscenze tramandate nel tempo.

Oliva Alta Daunia, arriva la Dop dell’Ue: la Peranzana, identità e sapori del territorio

L’Oliva Alta Daunia si distingue per caratteristiche organolettiche ben definite: polpa morbida e succosa, distacco netto dal nocciolo e un profilo aromatico equilibrato, nel quale emergono note erbacee, di carciofo e di pomodoro acerbo. A caratterizzarla è anche il colore cangiante, espressione del naturale processo di maturazione e trasformazione del frutto. Una peculiarità che contribuisce a rendere riconoscibile questa produzione e ne racconta il legame con la varietà Peranzana, protagonista dell’olivicoltura locale. Tra gli elementi distintivi della tradizione figura il metodo «greco al naturale», che prevede la fermentazione naturale delle olive in salamoia. Una lavorazione che custodisce saperi consolidati e contribuisce a definire l’identità del prodotto.

Le qualità dell’Oliva Alta Daunia nascono dall’incontro tra patrimonio genetico, ambiente e intervento umano. Il clima temperato e semiarido, caratterizzato da estati calde e asciutte e inverni generalmente miti, si combina con terreni profondi e prevalentemente franco-sabbiosi, creando condizioni favorevoli alla coltivazione della Peranzana e alla maturazione graduale dei frutti. A questo patrimonio naturale si affianca l’esperienza degli olivicoltori, tramandata nel tempo. Tra le espressioni più significative di questa tradizione spicca l’allevamento «a vaso sanseverese», tecnica strettamente legata all’area di produzione, insieme alle pratiche tradizionali di raccolta e trasformazione. Con il riconoscimento europeo, l’Oliva Alta Daunia rafforza il proprio legame con il territorio e proietta nel futuro una tradizione secolare, valorizzando l’identità della Peranzana e il lavoro delle generazioni di produttori che ne custodiscono l’eccellenza.