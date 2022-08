Taranto, chiama il 113 e fa arrestare il compagno per maltrattamenti

1 minuto per la lettura

Ha contattato il 113, ha atteso l’arrivo degli agenti sotto casa e ha fatto arrestare il compagno. È accaduto a Taranto, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato in flagranza, accusato di maltrattamenti nei confronti della convivente.

La donna, che ha atteso le forze dell’ordine in strada, ai poliziotti ha riferito di essere stata schiaffeggiata dal compagno e ha detto anche che quella non era la prima volta. L’uomo, invece, ha riferito di essere stato aggredito dalla donna, ma non presentava alcun segno di violenza.

Gli agenti hanno invitato l’uomo ad allontanarsi dall’appartamento, mentre la bambina della coppia è stata affidata alla madre. A seguito della denuncia formalizzata dalla donna, la procura ha chiesto e ottenuto dal gip l’ordinanza di custodia in carcere, che è stata notificata al 42enne.