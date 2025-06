1 minuto per la lettura

Taranto, tre minori investiti dopo essere scesi dal bus. Due dei ragazzi sono stati soccorsi in codice rosso. Un terzo è stato trasferito in codice arancione. Illeso un quarto ragazzo. L’incidente è avvenuto nei pressi di un centro sportivo in viale Unità d’Italia.

TARANTO – Una serata di svago si è trasformata in un incubo per quattro adolescenti. Ieri sera (10 giugno), a Taranto, nei pressi di un centro sportivo in viale Unità d’Italia, un grave incidente ha coinvolto tre ragazzi minorenni investiti da una Fiat 600 mentre attraversavano la strada subito dopo essere scesi da un autobus di linea. Un quarto giovane del gruppo è rimasto illeso.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo, diretto verso il centro città, avrebbe travolto i ragazzi durante l’attraversamento pedonale. Due dei feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, mentre il terzo è stato condotto in codice arancione al nosocomio di Martina Franca. Fortunatamente, nessuno dei giovani versa in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con tre ambulanze, insieme alla Polizia Locale, che ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto. Il conducente della Fiat 600, sotto shock, si è immediatamente fermato per prestare soccorso ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.