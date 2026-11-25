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Tragedia della strada sulla Statale 7 nel territorio di Grottaglie. Schianto tra scooter e camion, perde la vita un 37enne

Tragedia della strada a Grottaglie in provincia di Taranto. Morto un uomo di trentasei anni in un incidente stradale sulla Statale 7. Stefano Palmisano, la vittima, si è scontrato col suo scooter contro un autocarro carico di materiale ferroso. Cause ancora in corso di accertamento. Impatto avvenuto verso le ore 23:00 del 24 novembre 2026 in direzione Brindisi. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione il camion era fermo sul margine della strada quando è sopraggiunto lo scooter. L’autista del mezzo pesante illeso, ma accompagnato all’ospedale di Taranto per accertamenti. Intervenuti prontamente sul posto gli uomini della Polizia di Stato, il personale sanitario del 118 e quello dell’Anas. L’impatto mortale ha avuto conseguenze anche sulla circolazione. Interdizione temporanea del traffico veicolare con una coda che ha superato i tre chilometri. Circolazione riprese regolarmente dopo la rimozione dello scooter e del mezzo pesante.