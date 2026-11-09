Taranto, riammessa alla mensa scolastica la bambina esclusa per un debito di 38 euro

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Esclusa per un debito di 38 euro, dopo la diffida dei genitori è riammessa alla mensa scolastica di una scuola di Taranto la bambina che dal 2 novembre non pranzava con i suoi compagni

È riammessa alla frequenza della mensa scolastica la bambina di nove anni di un istituto comprensivo di Taranto esclusa dal servizio per pasti non pagati dai genitori. La bambina frequentava la scuola con orario continuato dalle 8 alle 16. E per un debito dell’anno precedente era stata esclusa dal servizio. I genitori, che dal 2 novembre prelevano da scuola la bambina all’ora di pranzo per poi riportarla in classe, hanno così provveduto alla diffida. Una diffida che contestava un debito di circa 12 euro non corrisposti nell’anno scolastico precedente. Una morosità che «non era mai stata prima rivendicata».

Ora la bambina è riammessa alla mensa scolastica. Si chiude così, per il bene della giovanissima alunna, la vicenda che ha fatto clamore dopo la diffida dei genitori, presentata al Comune tramite l’avvocato Fabrizio Del Vecchio.

In base alla diffida, era contestato un debito di circa 12 euro non corrisposti nell’anno scolastico precedente mentre per il Comune la morosità era di 38 euro, superiore alla soglia massima consentita di debito di 30 euro, visibile sulla piattaforma della mensa scolastica.

Sull’esclusione dalla mensa la famiglia, però, ha lamentato il venir meno di «un momento essenziale e integrante del percorso formativo, didattico e del diritto all’istruzione costituzionalmente garantito»; una posizione condivisa anche dalla Cgil di Taranto. Si è quindi deciso di sanare la situazione che si è creata, con la riammissione dell’alunna alla mensa scolastica, come è già avvenuto a partire da oggi.