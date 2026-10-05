Ex Ilva, la Corte d’Appello di Milano conferma il blocco degli altoforni

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Gli altoforni dell’ex Ilva devono essere spenti, la corte d’Appello di Milano ha confermato il provvedimento di blocco dello scorso luglio rigettando anche il secondo ricorso

TARANTO – La Corte d’Appello di Milano, sezione imprese, ha rigettato la seconda richiesta di sospensione del decreto che lo scorso luglio disponeva lo spegnimento dell’area a caldo, ossia degli altoforni, dell’ex Ilva di Taranto. Ad avanzare la richiesta le società Ilva e Acciaierie d’Italia, entrambe in amministrazione straordinaria. Le due società puntavano a congelare la situazione e in particolare il blocco degli impianti in attesa della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la cui udienza a Sezioni Unite è fissata per il prossimo 20 ottobre. Il provvedimento del tribunale di Milano contestato risale allo scorso luglio e prevede lo spegnimento degli altiforni. Lo scorso 11 settembre, la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell’area a caldo.

Il collegio di giudici, presieduto da Giuseppe Ondei, ha respinto, quindi, anche la seconda istanza di sospensiva. “La salute delle persone vince ancora battendo un pregiudizio economico sempre più cedevole e pretestuoso”, afferma l’avvocato Ascanio Amenduni che rappresenta gli 11 cittadini tarantini, tra cui un bambino di 12 anni, dell’associazione Genitori Tarantini, promotori dell’azione inibitoria contro l’ex Ilva.

La Corte di Milano ha inoltre precisato che la semplice fissazione dell’udienza innanzi la Corte di Cassazione per il prossimo 20 ottobre non costituisce un “elemento sopravvenuto” tale da giustificare un nuovo intervento o modificare il bilanciamento tra gli interessi in gioco, trattandosi di un passaggio “meramente consequenziale” alla presentazione dei ricorsi.