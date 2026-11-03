Ex Ilva, a Taranto già iniziate le attività di spegnimento degli altiforni

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Si avviano allo spegnimento gli altiforni dell’Ex Ilva di Taranto, a comunicarlo è Acciaierie Italia alle organizzazioni sindacali

Tensione alle stelle nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Acciaierie d’Italia ha comunicato ai sindacati dei metalmeccanici l’avvio delle procedure per lo spegnimento di tutti gli altiforni e delle cokerie dello stabilimento pugliese. Tra impianti già fermi e lo spegnimento dell’unico altoforno ancora operativo (Afo 2), il sito si avvia verso la chiusura totale entro la fine della settimana, mentre per il settore laminazione si prospetta una marcia a intermittenza fino a inizio anno.

Acciaierie d’Italia ha dunque comunicato alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici di Taranto che sono state avviate “già da questa mattina le attività di spegnimento di Afo (altoforno ndr)” all’ex Ilva. Secondo quanto si apprende le operazioni riguardano tutti e tre gli altiforni, 1, 2 e 4, anche se solo uno è attualmente in funzione, il 2. Gli altri erano fermi da tempo: l’1 per il sequestro della Procura da maggio dell’anno scorso dopo un incendio e il 4 per manutenzione.

Interessate dallo spegnimento anche le cokerie. “In questo momento la ditta ‘Liz Italia – spiegano Fim, Fiom, Uilm e Usb – sta provvedendo a spegnere i bruciatori utilizzati per mantenere in preriscaldo i Cowpers di Afo”. Le attività di spegnimento si concluderanno entro questa settimana. “Inoltre per quanto concerne l’area laminazione è prevista la ripartenza del Tna (treno nastri) fino al 14 dicembre per poi fermarsi nuovamente. Lo stesso – precisano i sindacati – ripartirà da gennaio e rimarrà in marcia per circa un mese”.