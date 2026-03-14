Tragedia nell’agro di Crispiano: incornato da un toro, muore in ospedale

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Travolto, incornato da un toro e gravemente ferito nelle campagne di Crispiano (Taranto), un uomo muore in ospedale. Dinamiche al vaglio degli inquirenti

Una giornata di lavoro o di normale gestione rurale si è trasformata in tragedia nelle campagne di Crispiano. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto e gravemente ferito da un toro in un incidente le cui dinamiche sono tuttora al vaglio degli inquirenti.

I soccorsi e il decesso

L’allarme è scattato immediatamente nell’agro crispianese. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che, constatata la gravità delle ferite riportate, ha disposto il trasferimento d’urgenza verso l’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Nonostante la corsa contro il tempo e il ricovero immediato nel reparto di rianimazione, ogni tentativo dei medici di strapparlo alla morte si è rivelato vano. L’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa dei traumi profondi riportati durante l’aggressione dell’animale.

Le indagini in corso

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per ricostruire con esattezza i momenti che hanno preceduto il dramma. Gli approfondimenti sono affidati alle autorità competenti, sotto il coordinamento del Pubblico Ministero di turno, Salvatore Colella.

Sul corpo della vittima e sul luogo dell’incidente sono in corso gli accertamenti medico-legali condotti dalla dottoressa Innamorato, della Struttura di Medicina Legale dell’ospedale tarantino. Resta da chiarire se l’incidente sia avvenuto all’interno di un’azienda agricola o in una proprietà privata e se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste per il contatto con animali di tale stazza.