ASL Taranto presenta un piano straordinario per abbattere le liste d’attesa: oltre 4.000 prestazioni in più tra settembre e dicembre 2025.

TARANTO – Un impegno concreto per ridurre le lunghe attese nella sanità pubblica: è questo l’obiettivo del piano straordinario presentato questa mattina (6 agosto) dalla ASL di Taranto nell’auditorium del Padiglione Vinci dell’ospedale SS. Annunziata. Il progetto, che partirà ufficialmente il 1° settembre e si concluderà il 31 dicembre 2025, punta ad aumentare in modo significativo il numero di prestazioni sanitarie erogate su tutto il territorio provinciale.

Il piano prevede un potenziamento su larga scala dei servizi diagnostici, chirurgici e specialistici: in totale, si tratta di 1.140 esami di radiologia tradizionale, 774 TAC, 721 risonanze magnetiche, 340 ecografie, 72 PET, 68 interventi chirurgici e 943 visite specialistiche.

Il cuore operativo sarà l’ospedale SS. Annunziata di Taranto, che potenzierà le attività di TAC, risonanza magnetica, PET e visite in Gastroenterologia, Neurologia e Neurochirurgia. Ma il piano coinvolge anche altri presidi:

a Grottaglie, il San Marco effettuerà 800 esami radiologici aggiuntivi;

a Castellaneta, previsti 320 TAC e 320 RM;

a Martina Franca, in programma 144 risonanze magnetiche;

a Manduria, il Giannuzzi rafforzerà Radiologia, Chirurgia e Cardiologia.

Risorse straordinarie e collaborazione del personale

«Ringrazio fortemente i medici e i tecnici che si sono resi disponibili per le attività aggiuntive», ha dichiarato il commissario straordinario Vito Gregorio Colacicco, sottolineando l’importanza della sinergia interna per l’efficacia del piano. «Alcune misure erano già state introdotte dal 2021, ma ora vogliamo andare oltre, razionalizzando la domanda e l’offerta per migliorare l’accesso alle cure».

Richiesta di fondi alla Regione

Per sostenere l’iniziativa, la ASL Taranto ha avanzato alla Regione Puglia la richiesta di un incremento del tetto di spesa per il privato accreditato: 700mila euro per la radiodiagnostica e 300mila euro per le visite specialistiche.

Una risposta attesa dai cittadini

Con questo piano, la ASL Taranto tenta di dare una risposta concreta a uno dei problemi più sentiti dagli utenti: le lunghe liste d’attesa per esami e visite. L’auspicio è che l’aumento delle prestazioni e la riorganizzazione dell’offerta possano finalmente restituire ai cittadini tempi di cura più rapidi e accessibili. Un passo importante, che ora richiede efficienza nell’attuazione e monitoraggio dei risultati.