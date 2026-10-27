Retinopatia del neonato, trattamento innovativo a Taranto

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Al SS. Annunziata viene effettuato per la prima volta un trattamento contro la retinopatia in un neonato prematuro di 23 settimane.

TARANTO – L’ospedale SS. Annunziata di Taranto ha eseguito per la prima volta un trattamento innovativo contro la retinopatia del neonato. L’intervento è stato effettuato su un bambino nato a sole 23 settimane di gestazione e ricoverato sin dalla nascita in terapia intensiva neonatale.

Ad eseguire il trattamento, il dottor Francesco Pignatelli, responsabile della Chirurgia vitreoretinica e della cataratta, con la collaborazione della Farmacia ospedaliera, coordinata dalla dottoressa Filomena D’Amico, e del personale medico e infermieristico della Neonatologia e della TIN.

A valutare il quadro clinico c’era la dottoressa Lucrezia De Cosmo e il personale di Oftalmologia, diretto dal dottor Pino Addabbo.

Il piccolo, che rischiava gravi danni alla vista, è stato sottoposto a un’iniezione intravitreale di un farmaco a base di aflibercept. Gli screening effettuati durante il ricovero avevano rilevato una retinopatia di secondo stadio con plus a entrambi gli occhi del paziente, richiedendo un intervento tempestivo. Dopo aver superato la fase critica della nascita prematura e l’intervento, il piccolo sta bene e continuerà a ricevere le cure specialistiche.