Ex Ilva, convocazione a Palazzo Chigi: rimossi i blocchi stradali, lo sciopero finisce alle 23

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Ex Ilva, al quinto giorno di mobilitazione arriva la convocazione a Palazzo Chigi, rimossi i blocchi stradali e annunciata la fine dello sciopero per le 23 di oggi 16 ottobre 2026

TARANTO – Al quinto giorno di mobilitazione gli operai dell’ex Ilva di Taranto hanno terminato la protesta. Sono infatti stati rimossi i blocchi stradali sulla strada statale 7 nei pressi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto e dei varchi della raffineria Eni. La decisione dei sindacati metalmeccanici è arrivata prima del termine dello sciopero fissato inizialmente per le 23. Una scelta non giunta per una qualche rinuncia o resa dei lavoratori bensì per la decisione del Governo di convocare le forze sindacali di Palazzo Chigi per il prossimo 27 ottobre.

«Comunichiamo ai lavoratori che lo sciopero terminerà alle ore 23:00 di questa sera. I presidi saranno rimossi a partire da questa mattina. Un grazie a tutti i lavoratori che hanno partecipato a questi lunghi 5 giorni di mobilitazione che ci hanno consentito di ricevere la convocazione a Palazzo Chigi. Invitiamo tutti i lavoratori a dare la propria adesione attraverso le Rsu, per la grande mobilitazione del 27 ottobre a Roma». È quanto scrivono i sindacati, Fim, Fiom Uilm, Usb annunciando la fine della protesta nella prospettiva dell’incontro del prossimo 27 ottobre.

«Apriremo il confronto con il governo, porteremo le nostre istanze, spiegheremo tutte le nostre rivendicazioni. Sarà una giornata importante per cui abbiamo deciso assieme ai lavoratori di tenere lo sciopero sino alle 23. E già da stamattina di rimuovere i presidi» ha detto Biagio Prisciano, segretario territoriale della Fim Cisl Taranto Brindisi.

Lo sciopero, proclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb, terminerà, quindi questa sera, 16 ottobre 2026, alle 23. Dopo il documento comune con la Regione Puglia di ieri, l’appuntamento è per la convocazione a Palazzo Chigi del 27 ottobre. «Dobbiamo pensare a riempire gli autobus – ha aggiunto all’assemblea Biagio Prisciano – perché la tappa di Roma del 27 ottobre sarà importante. Se il governo non vorrà addivenire a quelle che sono le nostre rivendicazioni dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce».