Partito da Taranto il primo volo cargo per Istanbul

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TARANTO – È partito questa mattina dall’aeroporto di Taranto-Grottaglie il primo volo cargo diretto a Istanbul, nuovo collegamento pensato per rafforzare la capacità delle imprese pugliesi di raggiungere i mercati internazionali.

Il servizio nasce dalla collaborazione tra Poste Air Cargo e Turkish Cargo e consente alle merci in partenza dalla Puglia di accedere, attraverso Istanbul, a un network di oltre 300 destinazioni. I prodotti saranno trasportati su un Boeing 737F della flotta di Poste Air Cargo verso mercati del Medio Oriente, dell’Asia, dell’Africa, del Nord Europa e del Nord America.

Il collegamento punta in particolare sull’agroalimentare e permette di ridurre il ricorso al trasporto su gomma verso altri aeroporti cargo italiani ed europei, con benefici sui tempi di consegna.

IL PROGETTO

Il progetto sperimentale, promosso dalla Regione Puglia, prevede una fase di avvio triennale, dal 2026 al 2028, con un investimento regionale di oltre 1,3 milioni di euro per sostenere lo start-up e favorire il consolidamento dei collegamenti. Nel polo logistico di Grottaglie, realizzato da Aeroporti di Puglia con il sub-concessionario Gesfa, sono state predisposte strutture per le attività cargo, con particolare attenzione alle merci fresche e alla catena del freddo.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo dello scalo come piattaforma logistica al servizio della Puglia e del Mezzogiorno

DE CARO: “UNA SCOMMESSA CHE FACCIAMO SULLE NOSTRE IMPRESE”

“Il primo volo cargo da Grottaglie è una scommessa che facciamo sulle nostre imprese e sul nostro territorio”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, in occasione della partenza del primo volo cargo dall’aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie (Taranto) diretto a Istanbul. “Investire in una nuova piattaforma trasportistica che favorisce le esportazioni e riduce i costi credo sia un supporto importante che la Regione sta offrendo alle nostre realtà produttive”, ha aggiunto.

Secondo Decaro, per l’agroalimentare la riduzione dei costi si accompagna a quella dei tempi di viaggio, con effetti anche sulla qualità dei prodotti esportati. “Aprirsi al mondo e creare collegamenti sicuri ed efficienti è per la Regione Puglia una leva di sviluppo”, ha affermato.

Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, “oggi abbiamo aperto una nuova porta della Puglia sul mondo”. Il cargo, ha spiegato, significa “avvicinare i prodotti ai mercati, ridurre i tempi e offrire nuove opportunità” alle filiere che necessitano di velocità e affidabilità. “Ora – ha osservato – la sfida è consolidare i volumi, intercettare nuovi traffici e accompagnare le imprese nell’utilizzo di questa infrastruttura”.

L’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli ha definito il collegamento “un passaggio importante” per portare le eccellenze agroalimentari pugliesi sui mercati internazionali. “Istanbul – ha puntualizzato – rappresenta il primo snodo di una connessione che potrà aprire l’accesso a centinaia di destinazioni nel mondo. Con questo primo volo non inauguriamo soltanto una rotta, ma una nuova prospettiva”.