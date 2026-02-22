1 minuto per la lettura

Riavviato l’Altoforno 2 dell’Ex Ilva di Taranto, a comunicarlo la stessa Acciaierie d’Italia che rassicura sull’impegno alla salvaguardia del “perimetro industriale e occupazionale”

TARANTO – Riavviato l’Altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto. Lo rende noto la stessa Acciaierie d’Italia, azienda in Amministrazione Straordinaria titolare dell’impianto. Nella nota diffusa alla stampa, Acciaierie d’Italia ha spiegato che “a conclusione delle operazioni propedeutiche iniziate il 10 febbraio 2026, l’Altoforno 2 è entrato in marcia”.

Inoltre, la dirigenza aziendale mette in luce come “il riavvio dell’impianto, che assicura il recupero di un asset produttivo strategico, si inserisce nelle azioni e nell’impegno dell’attività commissariale volti a garantire la continuità operativa e la salvaguardia del perimetro industriale e occupazionale nella fase in corso”.

L’impianto dell’altoforno 2 era fermo dal 20 gennaio 2024. Per mesi lo stabilimento ha marciato con il solo Altoforno 4. Dal 7 maggio dello scorso anno, infatti, è sotto sequestro senza facoltà d’uso l’Altoforno 1, in seguito ad un incendio causato dallo scoppio di una tubiera per la quale è aperta una indagine (LEGGI).