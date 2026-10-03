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Da Serena Autieri ad Alberto Fortis, passando per Karima, Giovanni Caccamo, Calibro 35 e Sophia Liu: dal 24 ottobre al 15 aprile il Teatro Orfeo di Taranto ospita sedici appuntamenti. Una stagione che intreccia grandi nomi, repertorio classico, contaminazioni e nuovi talenti per rafforzare il ruolo della città come polo musicale del Sud.

TARANTO -Sedici appuntamenti, dal 24 ottobre al 15 aprile, porteranno sul palco del Teatro Orfeo alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale italiana e internazionale, rilanciando l’ambizione di Taranto di affermarsi come polo musicale del Mezzogiorno. È stato presentato nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città il nuovo cartellone degli eventi musicali 2026/2027 dell’Orchestra ICO Magna Grecia, con la direzione artistica del maestro Piero Romano. Una kermesse nel segno della varietà, nel quale generi e linguaggi differenti si incontrano: dalla musica d’autore al jazz, dal pop alla classica, fino alla lirica e alla danza.

Orchestra Ico Magna Grecia, sedici eventi per accendere la stagione musicale di Taranto

Ad aprire la rassegna, il 24 ottobre, sarà Serena Autieri, protagonista di un omaggio a Raffaella Carrà. Sul palco con lei l’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Roberto Molinelli, per un appuntamento dedicato a una delle icone più amate della musica e dello spettacolo italiano. Il programma proseguirà con Karima, Ana Carla Maza, Giovanni Caccamo, Mario Incudine e Daniela Spalletta, fino ad arrivare ad Alberto Fortis. Tra gli appuntamenti di maggiore interesse c’è quello con Sophia Liu, protagonista di una prima assoluta al Sud dello Yellow River Concerto, mentre i Calibro 35 porteranno sul palco il loro tributo alle musiche di Ennio Morricone.

Il grande repertorio classico

Non manca il grande repertorio classico. La stagione proporrà musiche di Paganini e Beethoven, oltre alla Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, eseguita in forma di concerto. A completare il cartellone saranno il tradizionale appuntamento con il gospel di Natale e la presenza del Balletto di Roma, in un programma che allarga lo sguardo anche alla danza. Particolare rilievo avranno inoltre alcuni solisti di prestigio, tra cui Giuseppe Greco, Hawijch Elders e Mariangela Vacatello, chiamati a confrontarsi con un repertorio che spazia dalla grande tradizione concertistica alle proposte più contemporanee.

L’Orchestra ICO Magna Grecia di Taranto punta a consolidare il rapporto tra musica e territorio

L’obiettivo, però, non è soltanto quello di costruire una stagione di concerti. L’Orchestra ICO Magna Grecia punta a consolidare il rapporto tra musica e territorio e a rafforzare il ruolo della cultura nella trasformazione della città.

«L’Orchestra è motivo di orgoglio per l’amministrazione», ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti, sottolineando la volontà di fare di Taranto una città sempre più riconoscibile attraverso la musica. «Taranto vuole caratterizzarsi come città della musica e grazie a realtà come la vostra riesce a trasmettere, attraverso la cultura, il racconto di una città che sta cambiando». E proprio sul rapporto con il pubblico più giovane si concentra una parte significativa del progetto. Per gli under 22 sono previste due iniziative specifiche: il “Biglietto sospeso” e il progetto “Cultural Angel”, realizzato con Confindustria, pensati per favorire l’accesso dei giovani agli spettacoli e avvicinarli con maggiore continuità alla musica dal vivo. Dal 24 ottobre, sedici serate per trasformare la stagione musicale in un altro tassello del percorso con cui Taranto prova a ridefinire la propria identità culturale.