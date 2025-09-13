Atletica, Antonella Palmisano dalla Puglia a Tokyo da protagonista: Argento nella 35km di marcia

1 minuto per la lettura

Antonella Palmisano, atleta originaria della Puglia, conquista una medaglia d’argento nella 35 km di marcia ai mondiali di Atletica Leggera di Tokyo

TOKYO (GIAPPONE) – L‘Italia è subito protagonista nei Mondiali di atletica, in scena a Tokyo. Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia d’argento, ennesimo acuto di una carriera incredibile, nella quale vanta anche l’oro olimpico nella 20 km vinto proprio in Giappone nel 2021.

Prima Maria Perez, grande amica della marciatrice di Mottola, Fiamme Gialle. La spagnola ha vinto col tempo di 2h39’01”; 2h42’24” per l’azzurra, che ha anticipato ecuadoriana Paula Milena Torres, bronzo in 2h42’44”.

Undicesimo posto per Nicole Colombi (2h51’04”); 17esima Eleonora Giorgi (2h58’50”) dopo una sosta di tre minuti e mezzo al 13° km per il terzo cartellino rosso ricevuto dai giudici.

“Sono contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava – ha dichiarato Palmisano – e contenta anche che abbia vinto Maria Perez. Al suo cambio di ritmo non ci sono stata, ma posso dire ancora la mia. Il bello dello sport è anche questo, ho trovato in lei un’amica vera, mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell’anno scorso e ci siamo anche allenate insieme. Negli ultimi dodici chilometri ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe. Ho anche pensato di fermarmi, ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto sono riuscita ad arrivare al traguardo”, ha aggiunto la pugliese.

Nella prova maschile, sempre sui 35 km di marcia, ottavo posto di Riccardo Orsoni col tempo di in 2h31’39”; squalificato invece Teodorico Caporaso; mentre Matteo Giupponi si è ritirato. Assente il primatista mondiale Massimo Stano a causa di un recente infortunio.