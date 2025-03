A Fiat il premio “Top Brand Desire Award” di “Automobilwoche”

TORINO (ITALPRESS) – La rivista tedesca “Automobilwoche” ha premiato Fiat con il “Top Brand Desire Award” durante i “Car Loyalty Awards” alla “Automobilwoche Conference 2025” tenutasi nella splendida cornice del Motorworld di Monaco.

Nel 2024 il marchio torinese in Germania ha attirato più nuovi clienti di qualsiasi altro marchio del settore, prevalendo nel mercato automobilistico tedesco. Secondo l’analisi condotta dagli specialisti di mercato di Dataforce, utilizzando come riferimenti i dati ufficiali dell’Autorità federale tedesca per i trasporti a motore (Kraftfahrtbundesamt KBA), FIAT è stata scelta come il marchio che ha conquistato il numero più elevato di clienti che in precedenza possedevano una vettura di un marchio diverso.

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo premio da un’importante testata, soprattutto in un mercato europeo maturo e rilevante come la Germania. Il fatto che FIAT attragga più nuovi clienti di qualsiasi altro marchio sul mercato è un risultato eccezionale e dimostra quanto FIAT sia attraente per i clienti tedeschi, noti per essere esigenti e grandi intenditori di auto. I valori di FIAT rispecchiano ciò che i nostri clienti cercano, e il design italiano, la semplicità e le soluzioni ingegnose sono ulteriori elementi di grande attrattiva. La gamma FIAT comprende veicoli iconici come la 500e, la Topolino, le Abarth e il Ducato, modelli che si distinguono per eccellenti risultati sia nel mercato delle auto che in quello dei veicoli ricreazionali. Inoltre, la gamma si arricchirà presto con la Grande Panda e la Fiat 500 Hybrid, permettendoci di guardare al futuro con ottimismo, anche grazie a riconoscimenti come il ‘Top Brand Desire Award’” ha commentato Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer di Stellantis Global.

