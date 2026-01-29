A Monaco l’hotel dove la raffinatezza parte in pole position

Monaco, 29 gen. (askanews) – Porta il nome del più famoso navigatore italiano ed è la dimostrazione che il vero lusso non prevede orpelli. “Siamo un albergo lifestyle, è quello che voleva David Coulthard, il nostro fondatore, ex pilota di Formula 1. Voleva farne il primo albergo lifestyle del Principato di Monaco e dal 2001 è così”.Nancy Ricozzi, director of Sales & Marketing di Columbus Monte-Carlo è la nostra guida per capire l’understatement. Tutto comincia nell’aprile 2001, quando Coulthard – formidabile campione McLaren e primo leader della Red Bull Racing – decide di acquistare un vecchio hotel 3 stelle. La posizione appare insolita, ma si rivelerà strategica: l’hotel, oggi parte della Curio Collection by Hilton, si trova a Fontvieille, quartiere residenziale affacciato sul mare. La sua quiete contrasta con il ritmo di Monaco, ma ne integra l’essenza.Columbus Monte-Carlo presenta ambienti dominati dal blu-oro per evocare la raffinatezza monegasca e un dinamismo misurato. Non tutti lo conoscono fuori dal Principato, ma è apprezzato e consigliato dai locali, con le massime valutazioni nei commenti degli utenti. Il ristorante al suo interno, Tavolo, offre una raffinata cucina italiana.Di fronte si trovano Les Perles de Monte-Carlo, punto di riferimento per gli intenditori di frutti di mare sul porto di Fontvieille.”Questo albergo è l’unico nel quartiere di Fontvieille, il quartiere più autentico, secondo me, di Monaco, perché è il quartiere dove puoi incontrare i veri monegaschi, un luogo un po’ segreto, dove vai se lo conosci proprio. Dove vai per mangiare le ostriche che sono buonissime, e ci vai per avere un’esperienza un po’ diversa, non così turistica”, dice Ricozzi.Non solo la brezza del roseto della Principessa Grace – proprio di fronte – o l’elevato livello di sicurezza, chimera in qualsiasi altro posto al mondo (qua è quotidianità). Tra i servizi dell’hotel spicca un motoscafo open Riva, dalle linee eleganti e alte prestazioni, emblema dell’eccellenza nautica italiana di lusso.”Sì, abbiamo un Rivamare, della Riva, che è una marca italianissima, disponibile per i clienti a partire da aprile fino a metà ottobre, per andare a fare un giretto sul Mediterraneo e vedere la Costa Azzurra da un altro punto di vista”.Diretto da Victoria Stevenson, il Columbus è inoltre frequentatissimo dalle star del circo, essendo a pochi passi dal Festival del Circo di Monte-Carlo, dove la vittoria del Clown d’Oro equivale praticamente a un Oscar per la categoria. Insomma il luogo ideale dove pernottare se si ha la fortuna di aver un biglietto per lo spettacolo. E anche se non la si ha.