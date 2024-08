A Pride Village “Cromosoma X”, e si elegge il gay più bello d’Italia

Roma, 5 ago. (askanews) – In un mondo in cui troppa gente guida una Smart, qualche pazzo nutre ancora il desiderio di mettere al mondo dei figli. Quindi la domanda diventa: che genitori saremmo e cosa insegneremmo a quest’ipotetica e sfortunata creatura? È a questo interrogativo che mercoledì 7 agosto tenterà di dare risposta il comico e sceneggiatore Andrea Di Castro nel nuovo spettacolo “Cromosoma X” che porterà sul palco del Pride Village Virgo, il grande Festival LGBTQIA+ di Padova.

“Cromosoma X” è un monologo comico che si fa dialogo tra un padre e un figlio che forse non nascerà mai; un bambino immaginario e senza genere, che, ingenuamente, si fa metafora dell’umanità tutta, senza distinzioni di sorta.

Giovedì 8 agosto i cancelli del Festival si apriranno come di consueto alle 19.30 per accogliere al ritmo dei successi del momento e gli approfondimenti di Virgo Radio, trasmessa in DAB in tutta Italia. “Pizza&Drag”, il format che ogni settimana porta sul palco le più talentuose Drag Queen del Momento, accompagnerà poi i “villeggianti”, durante l’aperitivo o la cena.

La serata di venerdì 9 agosto vedrà il Pride Village Virgo riempirsi di bellezza e sex appeal. La kermesse ospiterà infatti la selezione finale per il Triveneto del Concorso “Il Gay più bello d’Italia”, che elegge ogni anno il “reginetto” della comunità gay a livello nazionale. Lo show, diretto da La Ciana e Roberto Zanusso, sarà presentato da Leonardo Feltrin. Il vincitore parteciperà alla Finale che si disputerà a Torre del Lago.

E sempre all’insegna della grande musica si concluderà sabato 10 giugno la settimana targata Pride Village Virgo, che ospiterà il ritorno dei virtuosi della musica techno del Black Code Music.

La XVII Edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Cosmetics. Title e Main Sponsor: Virgo Cosmetics. Partner del Village sono: Absolut, bitHOUSEweb, Coca-Cola, Red Bull. Media partner: RTL 102.5.