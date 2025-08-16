Ad Anfield omaggio a Jota e Chiesa-gol, Liverpool-Bournemouth 4-2

LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un pieno di emozioni. La Premier League si è aperta con i campioni in carica del Liverpool che hanno battuto 4-2 il Bournemouth in casa, al termine di un match rocambolesco. Prima del fischio d’inizio, ma in realtà anche durante e dopo, il protagonista di Anfield è stato Diogo Jota, il campione portoghese deceduto lo scorso luglio in un incidente stradale che è costato la vita anche al fratello Andrè Silva. Dopo il classico “Yoùll Never Walk Alone”, ancora più emozionante e sentito del solito, con i reds schierati e abbracciati a centrocampo, è stato osservato un minuto di assoluto silenzio in uno stadio pieno e con i tifosi che hanno realizzato due splendide coreografie con le sigle “DJ20” (che occupava la Kop) e “AS30”, ovvero le iniziali e i numeri di maglia dei due fratelli. Nel Liverpool la 20 è stata ritirata in onore di Diogo Jota, ma il “Forever 20” era ovunque. Inoltre squadre con il lutto al braccio come in tutte le partite della prima giornata di Premier.

C’è stato anche un brutto episodio, con tanto di interruzione della gara a causa degli insulti razzisti rivolti ad Antoine Semenyo, attaccante del Bournemouth.

Al 29° l’arbitro Taylor ha interrotto il gioco, ha parlato con gli allenatori, i capitani e soprattutto lo stesso Semenyo prima di far riprendere il gioco. Secondo la stampa britannica, l’autore degli insulti sarebbe stato individuato e allontanato dallo stadio.

E in tutto questo c’è stata la partita, anche dal punto di vista calcistico ricca di emozioni. E’ finita 4-2, con il neo-acquisto Ekitike che al 39° ha sbloccato il risultato. Al 4° della ripresa il 2-0 firmato da Gapko e il match sembrava chiuso, ma Semenyo ha trovato il modo migliore per rispondere agli insulti, realizzando una doppietta (64° e 76°) per il 2-2. Slot dalla panchina si è giocato la carta Federico Chiesa e l’attaccante italiano, in campo all’82°, dopo 6 minuti e con un destro al volo ha siglato la rete del 3-2 facendo impazzire di gioia Anfield. Infine c’è stato anche lo spazio, al 94°, per il gol di Salah che ha fissato il risultato sul 4-2, chiudendo un match dalle forti e differenti emozioni.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).