(Adnkronos) – L’incontro ha illustrato alla platea di ristoratori e operatori l’importanza di strutturare servizi mirati all’infanzia e alla famiglia: dall’allestimento di tavoli confortevoli per passeggini e seggioloni, all’adozione di menù bimbi attenti alla qualità, alle tradizioni locali e alla stagionalità, fino a priorità di servizio e dotazioni igieniche adeguate.

“Accogliere adeguatamente una famiglia non significa semplicemente aggiungere un seggiolone in sala, ma adottare una visione culturale e organizzativa che risponda alle reali esigenze quotidiane dei genitori”, ha dichiarato Elisabetta Scala, vice presidente del Moige. “A Gustus abbiamo voluto ribadire ai professionisti del settore che l’attenzione all’infanzia e alla famiglia è un volano formidabile di sviluppo economico e di fidelizzazione. Con la collaborazione preziosa di Fic e il supporto del ministero del Turismo, stiamo costruendo uno standard di accoglienza certificato che guida e valorizza chi sceglie di scommettere su questo target strategico”, ha aggiunto.

Nel corso del panel è stato fatto il punto sull’avanzamento della mappatura nazionale che porterà alla pubblicazione della nuova Guida ufficiale 2027.

I rappresentanti del Dse Fic, con il presidente Andrea Starz e Roberto Rosati, hanno evidenziato la continuità di un percorso comune avviato fin dalle prime sperimentazioni della Guida e il ruolo centrale dei cuochi e dei ristoratori nella diffusione di modelli sani, sostenibili e ospitali per le nuove generazioni.

I ristoratori e i titolari di strutture ricettive interessati ad aderire alla rete e a richiedere la valutazione per l’inserimento nella Guida Family Friendly possono candidarsi gratuitamente compilando l’apposito modulo sul portale ufficiale del Moige: https://www.moige.it/2026/07/16/candidaff/.