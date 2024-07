Ai Palermo Ladies Open Errani sfida Zheng al primo turno

PALERMO (ITALPRESS) – Un anno dopo ci sarà ancora una volta la sfida Zheng-Errani al primo turno dei Palermo Ladies Open, torneo Wta 250, dotato di un montepremi complessivo pari a 232.244 euro, in scena da oggi sui campi in terra rossa del Country Time Club. Il sorteggio del tabellone principale, che ha avuto quale scenario il golfo di Mondello, si è tenuto nella terrazza a mare dell’Hotel La Torre.

La testa di serie numero 1 del torneo, la cinese Qinwen Zheng, numero 8 del ranking internazionale e vincitrice dell’edizione 2023, affronterà all’esordio la veterana del Country, la romagnola Sara Errani, alla sua quindicesima partecipazione agli Internazionali di Palermo (dove ha trionfato nel 2008 e nel 2012). Lo scorso anno a imporsi in 2 set fu la Zheng che, poi, vinse il torneo (il primo della sua carriera) battendo in 3 set in finale Jasmine Paolini.

La testa di serie numero 2 dei Palermo Ladies Open, la ceca Karolina Muchova (34 del ranking Wta ma numero 8 fino a settembre scorso) affronterà una qualificata, mentre la terza forza del seeding, la statunitense Peyton Stearns (52 Wta) giocherà contro la connazionale Ann Li (143).

L’urna poi è stata benevola con Lucia Bronzetti (finalista nel 2022 contro Irina Begu) che, inserita nella parta alta del tabellone, affronterà la francese Elsa Jacquemot (151 del ranking Wta); mentre Martina Trevisan se la vedrà con la testa di serie numero 6, l’olandese Arantxa Rus (56 del mondo).

Presente al sorteggio l’australiana (di origine croata), Ajla Tomljanovic (136 Wta), che, grazie a una wild card, tornerà a giocare a Palermo a distanza di 13 anni dalla sua unica partecipazione. Per lei un impegnativo primo turno contro l’egiziana Mayar Sherif (78 del mondo), lo scorso anno semifinalista al Country.

“Rispetto a 13 anni fa, vivo il tennis con meno frenesia – ha detto la Tomljanovic -. Sono venuta a Palermo perchè voglio vivere anche la città, il sole e il mare. Il mare di Mondello mi ricorda quello della Croazia. Il primo turno? Affronterò il torneo convinta di potere fare bene”.

Intanto, alle 16 prenderanno il via le partite delle qualificazione che metteranno in palio 6 posti nel tabellone principale. Impegni proibitivi per le due siciliane: la wild card Dalila Spiteri affronterà sul centrale (terzo match della giornata) la testa di serie numero 1 del tabellone cadetto, la francese Fiona Ferro (vincitrice dell’edizione 2020 del torneo); mentre la 19enne palermitana Giorgia Pedone giocherà contro la vincitrice dell’edizione 2019, la svizzera Jil Teichmann (quarta e ultima partita sul centrale).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).