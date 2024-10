Amazon, al via la sesta edizione di “Un click per la Scuola”

MILANO (ITALPRESS) – Al via la sesta edizione di Un click per la Scuola, l’iniziativa grazie alla quale, per ogni acquisto effettuato dai clienti di Amazon.it iscritti al programma, Amazon dona una percentuale sotto forma di credito virtuale alla Scuola scelta dal cliente, oppure a Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro.

Per contribuire all’iniziativa, i clienti possono iscriversi al sito dedicato www.unclickperlascuola.it e selezionare il destinatario della donazione che desiderano supportare tra le migliaia di scuole italiane aderenti e Save the Children, che potranno utilizzare il proprio credito virtuale per richiedere strumenti necessari alle attività didattiche, scegliendo da un catalogo di oltre 6.000 prodotti. In particolare, Save the Children utilizzerà il credito virtuale per supportare alcuni tra i progetti educativi e di sostegno ai giovani e alle famiglie più bisognose, tra cui Fuoriclasse in movimento – una rete di 250 scuole in tutta Italia unite per favorire il benessere scolastico degli studenti e garantire il diritto all’istruzione di qualità per tutti, con l’ambizione di contribuire al rinnovamento di metodologie e strumenti con cui si affronta il fenomeno della dispersione scolastica in Italia.

“Siamo molto felici che l’iniziativa Un click per la Scuola di Amazon abbia generato, e continui a generare, un impatto positivo sul mondo della didattica italiana, dandoci la possibilità di offrire a studenti e docenti tutto ciò di cui hanno bisogno per svolgere al meglio le loro attività”, afferma Sara Mojdehi, Responsabile di Un click per la Scuola e del team Insight & Innovazione di Amazon.it e Amazon.es. “Con le precedenti edizioni, sono stati donati in totale oltre 11 milioni di euro sotto forma di credito virtuale a più di 27 mila scuole. Il contributo di tutti i nostri clienti continua ad essere sempre più prezioso, permettendoci di supportare in modo significativa anche i progetti educativi di Save the Children per favorire il benessere degli studenti a scuola e contrastare la dispersione scolastica. Save the Children potrà utilizzare questo credito virtuale per investire in altri progetti che porteranno benefici per comunità in cui opera. Per esempio, c’è il progetto ‘Qui, un Quartiere per crescerè, che ha l’obiettivo di portare innovazione sociale nelle periferie urbane”.

Mojdehi sottolinea inoltre che “abbiamo lanciato a settembre Amazon Future Engineer con l’obiettivo di supportare la crescita personale e anche professionale dei giovani e, di conseguenza, di tutto il Paese”.

Inoltre, Amazon offre a tutti gli studenti che frequentano attualmente un corso di istruzione universitaria o equivalente in Italia la possibilità di iscriversi a Prime Student. Questo programma consente ai clienti idonei di usufruire, a una tariffa ridotta, di tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime, tra cui spedizioni veloci illimitate senza costi aggiuntivi e servizi come Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos e di accedere a sconti e promozioni speciali che verranno comunicati tramite e-mail o resi disponibili su Prime Student. Dopo i primi 90 giorni di prova senza costi aggiuntivi, in collaborazione con Microsoft Surface, Prime Student verrà convertito automaticamente in un’iscrizione a pagamento annuale o mensile e i clienti potranno continuare a beneficiare, alla metà del prezzo di Prime, di tutti i vantaggi di Amazon Prime fino al giorno della laurea o per un massimo di quattro anni (a seconda della condizione che si verifica prima).

