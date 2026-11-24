Milano, 24 nov. (Askanews) – In Italia ci sono circa 12mila decessi ogni anno per infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Questo rende sempre sempre più importante sensibilizzare sull’uso di questi farmaci, tema al centro della World AMR Awareness Week.Humanitas propone Germ Invaders, videogioco educativo sviluppato da Fondazione Biotecnopolo a Siena, a cui si può giocare sul sito e che il 23 novembre è stato reso disponibile in diverse postazioni dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas e di Humanitas University. Un’esperienza che serve per far capire come contrastare i batteri.Michele Bartoletti, responsabile di Infettivologia di Humanitas, spiega perché è importante utilizzare gli antibiotici solo quando davvero necessario, rispettando le indicazioni del medico: “Assumere correttamente la terapia antibiotica significa rispettare le dosi consigliate dal medico. Sicuramente questo può prevenire l’insorgere di resistenza, che è un fenomeno piuttosto importante che porta poi a non avere terapie sufficienti per trattare i nostri pazienti. Questo può causare un aumento di mortalità, soprattutto nei pazienti ospedalizzati, fragili, che vengono ricoverati nei nostri reparti. Assumere correttamente è molto importante, ma è anche molto importante in alcune situazioni affidarsi agli specialisti che possono in qualche modo indirizzare, risparmiando su terapie antibiotiche non necessarie, anche grazie all’ausilio di laboratori di microbiologia altamente specializzati”.La resistenza agli antibiotici rende complicato trattare infezioni comuni. Il laboratorio di microbiologia identifica i batteri responsabili e individua i farmaci più efficaci. Ne ha parlato Valeria Cento, responsabile del Laboratorio di Microbiologia e Virologia Clinica di Humanitas: “Il ruolo del laboratorio di microbiologia nell’identificare i batteri responsabili di infezioni è quello di individuare qual è il patogeno responsabile di quella determinata patologia. Lo identifichiamo, gli diamo un nome e un cognome e determiniamo le caratteristiche patogenetiche di virulenza più essenziali. Capiamo qual è la combinazione di antibiotici con la più alta probabilità di essere efficace e grazie a questo riusciamo a fare un tailoring preciso della terapia, preservando le molecole più complesse e cercando di ottimizzare il trattamento farmacologico in modo da limitare lo sviluppo di antibiotico resistenza sia a livello ospedaliero che a livello di comunità”.La sensibilizzazione passa anche dalla ricerca scientifica. Germ Invaders nasce per rendere accessibile a tutti un tema complesso e per avvicinare il grande pubblico al lavoro dei ricercatori. Marco Montorsi, presidente della Fondazione Biotecnopolo di Siena, ci ha spiegato il valore degli strumenti divulgativi nel contrasto all’antimicrobico-resistenza: “È decisamente molto importante: questo è il motivo per il quale i ricercatori della fondazione Biotecnopolo hanno sviluppato questo strumento che sta avendo molto successo. Il tema dell’antibiotico resistenza è un tema che la fondazione sta affrontando sotto diversi aspetti: sia come prevenzione delle malattie infettive sviluppando i vaccini e tutti gli strumenti correlati, sia come nuove tecnologie di cura quali gli anticorpi monoclonali”.Accanto alla divulgazione, Humanitas porta avanti anche il progetto ACT-FAST, che studia tecnologie di diagnostica rapida per identificare tempestivamente microrganismi responsabili delle infezioni del sangue e terapie più adeguate, migliorando le cure e contrastando l’uso improprio degli antibiotici.