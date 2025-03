Avvocato accoltellato a Corigliano, si è costituito l’aggressore

1 minuto per la lettura

Si tratta di 58enne di Cosenza. Avrebbe accoltellato l’avvocato al termine di un incontro per motivi professionali

Si é costituito in serata nella Questura di Cosenza il responsabile del ferimento dell’avvocato Natale Morrone, di 53 anni, accoltellato nel suo studio a Corigliano-Rossano.

L’uomo è un 57enne di Cosenza, residente a Rota Greca.

Gli investigatori, inoltre, non hanno riferito se nei suoi confronti sia stato eseguito un provvedimento restrittivo.

Ha trovato conferma, comunque, l’ipotesi secondo cui a ferire Morrone è stata una persona con la quale l’avvocato aveva concordato un appuntamento per motivi legati alla sua attività professionale. Nel corso del colloquio, secondo quanto si é appreso, il cliente ha estratto un coltello che nascondeva in tasca ed ha colpito il professionista, dandosi poi alla fuga.

In serata, inoltre, si é appreso che le condizioni dell’avvocato Morrone, anche se la prognosi resta riservata, sono sensibilmente migliorate.