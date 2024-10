Banca Mondiale promuove strategia di genere:punta a più opportunità per donne

Washington, 24 ott. (askanews) – Il Gruppo della Banca Mondiale ha compiuto oggi i primi passi verso l’implementazione della strategia di genere 2030, annunciando durante gli annual meetings a Washington una serie di azioni e obiettivi concreti che mirano ad aumentare le opportunità economiche per più donne.

Gli obiettivi, annunciati in un evento di punta durante le riunioni annuali del Gruppo della Banca Mondiale del 2024, si concentreranno sull’uso della banda larga, sulla protezione sociale e sull’accesso al capitale. Questi sforzi contribuiranno a uno dei tre pilastri della strategia di genere, che è dedicata ad ampliare e consentire la partecipazione delle donne all’economia globale.

Entro il 2030, il Gruppo della Banca Mondiale mira a:

Consentire a 300 milioni di donne in più di utilizzare la banda larga, sbloccando servizi essenziali, servizi finanziari, istruzione e opportunità di lavoro.

Supportare 250 milioni di donne con programmi di protezione sociale, concentrandosi in particolare sulle più povere e vulnerabili. Fornire capitale a 80 milioni di donne e aziende guidate da donne in più, affrontando un ostacolo critico alla crescita imprenditoriale.

“Quando aumentiamo la partecipazione economica delle donne, non solo stimoliamo l’economia globale, ma rafforziamo anche le famiglie e le comunità”, ha affermato Ajay Banga, Presidente del Gruppo della Banca Mondiale. “Attraverso l’emancipazione economica stiamo costruendo una scala per uscire dalla povertà e ampliando la speranza e la dignità il più possibile”.

Per raggiungere questi obiettivi, la Banca si concentrerà sugli sforzi chiave che guideranno un cambiamento sostenibile a lungo termine. Nell’area dell’accesso alla banda larga, la Banca darà priorità agli investimenti nei paesi con i maggiori divari di connettività e finanziari, sottolineando l’uguaglianza di genere nell’inclusione digitale. La Banca sosterrà anche riforme politiche per facilitare gli investimenti privati e costruire infrastrutture nelle aree sottoservite.

La Banca amplierà i programmi di protezione sociale investendo in registri sociali digitali, che sono essenziali per migliorare l’efficienza, ridurre le barriere burocratiche e garantire assistenza diretta alle donne. La Banca sfrutterà anche i trasferimenti di denaro digitale, collegandoli a formazione sulle competenze, capitale aziendale, coaching e accesso al mercato per dotare le donne degli strumenti per opportunità economiche durature oltre al supporto finanziario temporaneo.

Inoltre, per rafforzare l’accesso al capitale per le donne e le aziende guidate da donne, la Banca collaborerà con regolatori, istituzioni finanziarie, società fintech, incubatori, acceleratori e fondi di private equity per prevenire pregiudizi di genere nelle pratiche di prestito, rafforzare la capacità delle imprenditrici e migliorare l’accesso al credito e al capitale. Lavorando a stretto contatto con istituzioni finanziarie per lo sviluppo e investitori, la Banca mobiliterà anche risorse attraverso obbligazioni di genere e altri strumenti finanziari, generando al contempo conoscenze per creare il business case per le necessarie riforme normative.

Sono già in corso molti progetti e gli sforzi possono essere ulteriormente ampliati per aiutare a raggiungere questi obiettivi. Un progetto in 15 paesi africani sta affrontando sfide come la limitata copertura di Internet, il basso utilizzo dovuto all’elevato costo dei dati e dei dispositivi e le limitate competenze digitali.

In Zambia, la Banca Mondiale sta aiutando il governo ad ampliare i programmi di trasferimento di denaro digitale a quasi quattro milioni di donne, supportando al contempo quasi 60.000 donne con formazione sulle competenze, capitale aziendale, tutoraggio e supporto per creare gruppi di risparmio. In Etiopia, un progetto che supporta le aziende di proprietà femminile con prestiti aiuterà a far crescere i loro profitti del 30% e l’occupazione del 50% in cinque anni.