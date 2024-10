Barcolana, glo Gold Sponsor per il terzo anno consecutivo

TRIESTE (ITALPRESS) – La 56ª edizione della Barcolana, la regata velica più grande del mondo, è pronta a salpare da Trieste con una presenza significativa del brand glo, marchio di punta di BAT Italia per i dispositivi scalda stick. Per il terzo anno consecutivo, glo sarà Gold Sponsor dell’evento e, parallelamente, sosterrà come partner il Maxi 100 Arca SGR, l’imbarcazione capitanata da Furio Benussi. Il logo glo sarà infatti visibile sulla randa del cento piedi vincitore della scorsa edizione e primo al mondo a ottenere la prestigiosa certificazione Environmental Product Declaration (EPD) dal RINA, un riconoscimento che attesta l’impegno verso l’economia circolare e la sostenibilità ambientale.

Trieste non è solo la sede della Barcolana, ma anche un polo strategico per BAT Italia, che ha recentemente festeggiato il primo anniversario di A Better Tomorrow Innovation Hub, un centro d’eccellenza dedicato alla produzione e innovazione di prodotti a potenziale rischio ridotto.

“Siamo entusiasti di sostenere anche quest’anno un evento prestigioso come la Barcolana e di continuare a supportare il Maxi 100 Arca SGR e il Fast and Furio Sailing Team, rafforzando il nostro legame con la città di Trieste – ha detto Fabio de Petris, Amministratore Delegato di BAT Italia -. La nostra presenza in città, con l’innovation hub – uno dei tre che l’azienda ha in tutto il mondo – e le numerose iniziative sul territorio dimostrano il nostro impegno a costruire un futuro migliore nelle comunità in cui operiamo e a promuovere il rispetto per l’ambiente, in linea con il nostro impegno e mission aziendale. Siamo convinti che, insieme, possiamo costruire un futuro migliore”.

“Da oltre 3 anni, la nostra partnership con BAT Italia, e in particolare con il marchio glo, è per noi motivo di grande orgoglio – ha commentato il Capitano Furio Benussi -. La fiducia che questo importante investitore internazionale ripone nel nostro progetto ci ispira e motiva a dare sempre il massimo. Siamo determinati a rafforzare questa partnership contribuendo al successo di una collaborazione che è cruciale non solo per noi, ma anche per lo sviluppo della città di Trieste”.

Durante la manifestazione, glo allestirà un’area hospitality multicategory all’interno del villaggio Barcolana, offrendo a visitatori, ospiti e stakeholder una posizione privilegiata per seguire la regata in un ambiente esclusivo.

Una “Casa delle Nuove Categorie di BAT Italia” che offrirà ai consumatori maggiorenni di nicotina un’esperienza completa e immersiva. Lo spazio comprenderà un’area relax, momenti di intrattenimento e gadget esclusivi, oltre a dare l’opportunità di scoprire, provare e acquistare l’intera gamma di prodotti di nuova generazione firmati BAT. Sempre in occasione della Barcolana, evento simbolo di Trieste, glo presenterà in anteprima nazionale la sua nuova edizione limitata di dispositivi HYPER PRO, la “Materic Collection”.

