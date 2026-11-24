(Adnkronos) –

Gemma Galgani senza freni sullo sgabello di Belve. La storica dama di ‘Uomini e Donne’ – che si definisce “generosa in amore sotto ogni punto di vista” – si racconta senza filtri in un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani che andrà in onda stasera, martedì 24 novembre, su Rai2 in prima serata.

“Perché lei piace così tanto?”, le chiede Fagnani. “Non sono una persona inibita e non penso che arrivata alla mia età debba vergognarmi”, risponde Gemma, che poi rivendica: “Non ho tabù rapportati alla mia età per l’intimità”. Nell’intervista non risparmia stoccate a Tina Cipollari, sua acerrima nemica in Uomini e Donne. “Lei è un po’ ossessionata da Tina”, osserva Fagnani. “È lei che mi ossessiona! Mi descrive come fissata con il sesso, a me sembra più fissata lei col sesso. Io lo metto in pratica. Lei?”, risponde maliziosa Gemma. “Dice che non ha lo stesso successo con gli uomini?”, domanda quindi la giornalista. “Può darsi che lei sia un po’ invidiosa”, replica Gemma.

A Francesca Fagnani Gemma Galgani rivela anche racconti inediti sui suoi amori e per la prima volta ammette una sua storia con Walter Chiari. Su ‘Uomini e Donne’ confessa: “Sono rinata con la trasmissione. Ho iniziato che avevo le ballerine, poi sono passata ai tacchi 12 e non mi fermavo più”. “Cosa non le piace della popolarità”, domanda Fagnani e Gemma dice: “Il fatto che mi possano vivere come un personaggio, che non sono e non mi sento tale”.