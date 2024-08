Bonacina e Menditto campioni mondiali di triathlon cross

TWONSVILLE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Risveglio d’oro con gli azzurri del triathlon off road. Michele Bonacina (Valdigne Triathlon) e Marta Menditto (Sai Frecce Bianche) sono i nuovi campioni mondiali di triathlon cross. I due azzurri nella notte italiana hanno vinto i titoli iridati nel World Triathlon Multisport Championships in corso di svolgimento a Townsville, in Australia. Federico Spinazzè della società K3Cremona, l’altro azzurro impegnato nella trasferta australiana, ha tagliato il traguardo in sesta posizione. Marta Menditto ha vinto la sua gara con il tempo di 1:40:59 davanti a Romy Spoelder (Ned) e a Maeve Kennedy (Aus). L’azzurra ha conquistato il suo primo titolo mondiale con un’ottima prova in MTB. Uscita sesta dall’acqua dopo il chilometro di nuoto ha preso il comando della testa nei venti km della frazione di mtb e ha gestito il vantaggio di circa quaranta secondi sulla Spoelder, dopo la seconda transizione, nei 6 km di corsa finali arrivando la traguardo in solitaria con una ventina di secondi di vantaggio. Primo titolo mondiale assoluto per l’azzurra dopo il titolo europeo 2023 a Riva del Garda in Trentino e il secondo posto assoluto e titolo under23 a Targu Mures nel 2022. “Difficile la frazione di nuoto – spiega Menditto a fine gara – Sono uscita attardata dalle prime e dopo ho spinto sulla mtb, la mia frazione migliore, per recuperare il divario dalla testa della gara e ci sono riuscita. Andata al comando ho difeso il vantaggio nella corsa. Sono felice”. Michele Bonacina ha dominato la gara maschile. Uscito dal nuoto in testa con Allen (Aus), Bosscher (Ned) e Osborne (Nzl) e circa trenta secondi sul primo inseguitore e cinquanta su Spinazzè, ha preso il comando nei venti km di ciclismo mtb dove Lukas Kocar (CZE), in recupero, è stato rallentato da una foratura. L’azzurro con il miglior parziale di frazione di corsa ha conquistato il suo primo titolo mondiale dopo il titolo europeo 2023 vinto lo scorso anno in Italia in Trentino a Riva de Garda. Alle spalle del nuovo iridato Bonacina (1:26:23) si è classificato il neozelandese Sam Osborne, in terza posizione l’australiano Benjamin Forbes. “Sono felice della mia prestazione – il commento a caldo di Bonacina – Il nuoto non è la mia frazione ma sono riuscito a rimanere nel primo gruppo. Eravamo in tre all’inizio della bici, poi sono andato via e ho cercato di guadagnare un buon divario dagli altri. Ho visto che Lukas Kocar ha avuto una foratura, sono rimasto solo al comando e ho gestito il vantaggio nella corsa”. Gli azzurri torneranno in gara la notte italiana del 22 agosto per i titoli mondiali di duathlon cross.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).