BYD apre il nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona, in provincia di Varese

MILANO (ITALPRESS) – BYD compie un altro passo rilevante nel post-vendita con l’apertura del nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona, in provincia di Varese. Questa struttura, insieme al polo di Settimo Torinese, consolida la costante crescita di BYD. Dopo le prime attività di sviluppo logistico avviate nel mese di marzo e una fase di pilotaggio a partire da agosto, il magazzino di Fagnano Olona è entrato pienamente in funzione diventando il nuovo punto di riferimento per la distribuzione dei ricambi originali BYD in Italia.

La gestione operativa e la distribuzione sono affidate a CIERREFFE, società del Gruppo Intergea, partner logistico ufficiale di BYD, garantendo così un servizio efficiente e professionale su tutto il territorio nazionale. Grazie a questo nuovo polo logistico, gli ordini inviati entro le ore 16.00 verranno consegnati entro 24 ore nelle aree del Centro-Nord e non oltre le 48 ore nel resto del Paese.

Un servizio rapido ed efficiente che porta la customer experience italiana ai massimi livelli e rappresenta un importante vantaggio competitivo. Entro la fine dell’anno sarà completato lo stock iniziale, con l’arrivo di circa 1.000 metri cubi di ricambi. Questo permetterà di raggiungere un tasso di evasione degli ordini prossimo al 95%, garantendo tempi di consegna sensibilmente rapidi.

Con questa attività, BYD conferma il proprio impegno a offrire un servizio post-vendita di eccellenza, in linea con gli standard europei, in grado di rispondere alle reali esigenze dei clienti con velocità, professionalità e affidabilità. Inoltre, BYD ha già pianificato ulteriori ampliamenti della struttura, in linea con la crescita della rete di concessionari e dell’espansione del parco circolante in Italia.

-Foto ufficio stampa Byd-

(ITALPRESS).