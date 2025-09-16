Calcio, Allarme Inter, Lautaro salta la rifinitura

Roma, 16 set. (askanews) – Inter in allarme alla vigilia dell’esordio europeo in Champions ad Amsterdam contro l’Ajax, in programma mercoledì sera: come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez ha saltato per il mal di schiena la rifinitura in programma in mattinata prima della partenza. L’argentino ha lavorato in palestra e non si è allenato coi compagni. La notizia è che partirà comunque per l’Olanda, ma va considerato in dubbio per domani. Chivu parlerà alle 19 e scioglierà le riserve. Assente dalla rifinitura anche Matteo Darmian, che invece non partirà per una lombalgia. L’esterno salterà la sfida con l’Ajax. Già ieri non si era allenato per il mal di schiena.