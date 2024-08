Calcio, Gasperini: “Ostacolo grande, motivazione grandissima”

Roma, 13 ago. (askanews) – “Sulla carta il pronostico è ancora

più chiuso rispetto a quello contro il Bayer Leverkusen. Se

vogliamo è un ostacolo ancora più grande, ma la motivazione per

noi è ancora più grande. Nel calcio non succede sempre, ma a

volte i pronostici possono essere ribaltati”. Così Gian Piero

Gasperini alla vigilia della Supercoppa in programma domani sera

a Varsavia.

Domani sfiderà Ancelotti: “Quello che ha fatto Carlo in questi

anni è sotto gli occhi di tutti, è uno degli allenatori più

titolati al mondo, è un punto di riferimento per tanti. Abbiamo

fatto il corso a Coverciano insieme, ci conosciamo da tanto

tempo, è sicuramente un rapporto di grande stima. È bello

ritrovarsi in una finale europea dopo tanto tempo, lui

sicuramente è più abituato, ma è un bel traguardo anche per me”.

Atalanta piena di assenze: “È chiaro che vorresti arrivare al

massimo delle tue possibilità, siamo coscienti, ma devo dire che

anche quando siamo andati a Liverpool o in altri campi, spesso ci

siamo trovati con qualche defezione, ho sempre chiesto ai ragazzi

di fare una bella partita, senza avere problemi dietro di chi c’è

o chi non c’è”.

Sul Real Madrid dice: “Intanto ho il vantaggio che non posso

sbagliare la formazione, Carlo avrà molti più problemi. È una

pressione che bisogna mettergli addosso. Fai difficoltà a dire

quali caratteristiche, non sai chi sperare chi non gioca o meno.

Spero che giochino i migliori, perché solamente con i più forti

puoi cercare di ottenere il massimo della stima”.

Retegui “È prontissimo come tutti, sicuramente questa è una

partita stimolante per tutti”.

Lookman “Sta bene, ha iniziato il ritiro tra i primi, il 10

luglio. Ma questo vale un po’ per tutte le squadre, chi ha

iniziato prima ha una buona condizione. È tra i giocatori che sta

meglio, ma questa è una partita che una squadra italiana non

gioca da quattordici anni, per noi è quanto di meglio ci potesse

succedere. Lookman per noi è un giocatore importante”. Infine su

Koopmeiners “è vittima del mercato, è stato fatto di tutto per

danneggiare l’Atalanta”