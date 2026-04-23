Calcio, Ranieri rompe il silenzio: “Roma unita per l’obiettivo”

Roma, 23 apr. (askanews) – Claudio Ranieri rompe il silenzio e lancia un messaggio chiaro all’ambiente giallorosso alla vigilia dello sprint finale di campionato. Dal Salone d’Onore del CONI, dove riceve il Premio Città di Roma, il senior advisor della Roma richiama all’unità in vista delle ultime cinque giornate, decisive per la corsa europea.

“Siamo tutti uniti per un unico scopo. Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto, quindi forza sempre comunque vada”, dice Ranieri dal palco, sottolineando l’impegno della squadra nel momento chiave della stagione. Parole che arrivano in un clima non semplice, segnato dalle tensioni delle ultime settimane e dalle incertezze legate al futuro dirigenziale e tecnico del club.

Il riconoscimento, promosso da OPES e giunto alla dodicesima edizione, viene assegnato a personalità dello sport, delle istituzioni e della cultura che si distinguono per meriti e iniziative. Ranieri, presente a sorpresa, non figurava tra i premiati annunciati, ma viene accolto con un lungo applauso.

“Ricevo questo premio con orgoglio, è dedicato alla città di Roma. È qualcosa di bello: parti dal basso e vieni premiato qui, qualcosa che da bambino non mi sarei aspettato”, aggiunge il tecnico romano. Poi un passaggio sul valore sociale dello sport: “In un momento storico come questo, in cui i ragazzi non sanno dove andare e non hanno un sogno, voi state aprendo la via per tanti giovani”.

Al termine dell’intervento, Ranieri prende posto accanto al presidente del CONI Luciano Buonfiglio. Il suo nome resta tra quelli più discussi anche in ottica federale, in vista di possibili cambiamenti ai vertici della Federcalcio.