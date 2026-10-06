Christa Pike sopravvissuta a due iniezioni letali, l’avvocato: “Resta priva di sensi, potrebbe non riprendersi completamente”

(Adnkronos) –

Christa Pike resta ricoverata in ospedale a Nashville “pesantemente sorvegliata”, priva di sensi e “potrebbe non riprendersi completamente” dopo il doppio tentativo di esecuzione a cui è stata sottoposta la scorsa settimana in Tennessee. Lo dicono gli avvocati della donna, la prima ad essere stata condannata a morte nello Stato in 200 anni.

Pike, 50 anni, da mercoledì scorso è collegata a un respiratore artificiale, dopo essere sopravvissuta a due cicli di iniezione letale con pentobarbital. Pena a cui era stata condannata per l’omicidio di una compagna di classe, Colleen Slemmer, avvenuto nel 1995 quando aveva solo 18 anni. “Al momento non sappiamo, e forse non sapremo mai, quale tipo di tortura abbia subito durante quel processo”, ha dichiarato domenica scorsa Stephen Ferrell, uno dei legali della Pike, intervenendo nel programma di Jake Tapper sulla Cnn.

“Le sue condizioni rimangono critiche – ha precisato Ferrell -. Non conosciamo ancora la prognosi e potremmo non saperla per diversi giorni. Resta da vedere cosa riservi il futuro. Se dovesse mai riprendersi, potrebbe non esserci una guarigione completa. E potrebbero inoltre sorgere questioni relative alla sua capacità di intendere e volere. Semplicemente, non sappiamo nulla di tutto questo”. Il team legale non ha ancora potuto incontrarla in ospedale.

Ferrell ha anche fatto sapere di aver chiesto al governatore del Tennessee, Bill Lee, di commutare la pena di Pike in ergastolo alla luce di quanto successo. Secondo gli esperti legali, a meno che Pike non si riprenda completamente, è improbabile che lo Stato tenti nuovamente di giustiziarla. “Non può essere giustiziata se ha subito una lesione cerebrale e non comprende il procedimento”, ha dichiarato la professoressa Deborah Denno, della Fordham School of Law. Intanto, la fallita esecuzione di Pike sta avendo non poche conseguenze, in primis le dimissioni del capo del sistema penitenziario statale, Frank Strada.