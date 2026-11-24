SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è tra i primi Paesi al mondo per numero di domande di brevetto relative al 6G e ha sviluppato oltre 300 risorse tecnologiche chiave inerenti, secondo quanto emerso dalla Conferenza globale sullo sviluppo del 6G 2026, tenutasi oggi a Shanghai.

“Le nostre reti 5G sono operative da anni e hanno gettato solide basi per l’evoluzione verso il 6G, basi che hanno beneficiato anche della cooperazione dell’industria globale”, ha dichiarato Wen Ku, presidente della China Communications Standards Association. Alla fine di agosto, la Cina aveva costruito circa 5,19 milioni di stazioni base 5G.

Dal 3G al 5G, gli standard unificati a livello globale hanno generato economie di scala che hanno ridotto significativamente il costo delle apparecchiature di comunicazione e connesso miliardi di persone al mondo digitale, e il 6G dovrebbe proseguire sulla strada dello sviluppo cooperativo, ha affermato Wen.

Zhong Zhihong, ingegnere capo del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, ha dichiarato che la tecnologia 6G si trova ora in una fase cruciale per approfondire i progressi tecnologici e portare avanti lo sviluppo complessivo degli standard, rendendo ancora più necessario che gli operatori dell’industria, del mondo accademico e della ricerca a livello globale raggiungano un consenso e cooperino strettamente.

Durante la conferenza, il gruppo di promozione IMT-2030 (6G), insieme alle principali organizzazioni internazionali, alle alleanze industriali e alle principali imprese cinesi e internazionali, ha pubblicato la Dichiarazione sulla filosofia dello sviluppo globale del 6G. La dichiarazione enuncia cinque concetti, tra cui l’innovazione integrata interdominio con l’intelligenza intrinseca al centro, lo sviluppo verde e sostenibile lungo l’intera filiera e un sistema sicuro e affidabile basato sulla sicurezza in tutti i domini, tra gli altri.

La conferenza ha inoltre inaugurato un programma pilota per lo sviluppo innovativo del 6G, promosso congiuntamente dal ministero e dai governi provinciali. Vi partecipano otto suddivisioni a livello provinciale, ossia Pechino, lo Hebei nella Cina settentrionale, Shanghai, il Jiangsu, lo Zhejiang e l’Anhui nella Cina orientale, lo Hubei nella Cina centrale e il Guangdong nella Cina meridionale, per costruire congiuntamente un quadro nazionale coordinato per l’innovazione nel 6G.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).