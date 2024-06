Claudio Bisio apre il 21esimo Magna Grecia Film Festival

Roma, 14 giu. (askanews) – Sarà Claudio Bisio ad aprire la 21esima edizione del Magna Graecia Film Festival ideato e diretto da Gianvito Casadonte, in programma a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto 2024. Madrina del festival l’attrice e cantante Clara Soccini, in arte Clara, e tra i super ospiti il Premio Oscar Tim Robbins che il 2 agosto si esibirà in un concerto con il suo gruppo, i Tim Robbins and the Rogues Gallery Band.

Il Festival che prevede concorsi dedicati alle sezioni di Opere prime italiane e a quelle internazionali e di documentari, curate rispettivamente da Silvia Bizio e Antonio Capellupo, è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro, Lilt – Lega Italiana per la lotta contro il cancro.

Le Colonna d’Oro assegnate durante il Festival sono realizzate dal Brand Gb Spadafora.