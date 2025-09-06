Consegnato l’ultimo treno elettrico del Regionale di Trenitalia in Puglia, si completa rinnovamento flotta

BARI (ITALPRESS) – È stato consegnato questa mattina in stazione centrale, a Bari, l’ultimo treno elettrico a doppio piano del Regionale di Trenitalia, che completa il rinnovo totale della flotta. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della Regione Puglia Debora Ciliento e l’amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio.

“Avevamo premura – ha sottolineato Ciliento – di inaugurare questo treno, l’ultimo arrivato, il prima possibile, proprio perché abbiamo necessità di metterlo subito in circolazione. È un treno ‘Rock’, come gli altri due che abbiamo inaugurato qualche mese fa, e rientra in un discorso di investimenti che la Regione Puglia ha fatto e che sta continuando a programmare. Queste sono risorse dell’FSC 14-20, ma allo stesso tempo abbiamo programmato l’acquisto di altri treni con il nuovo FSC, sancendo ulteriormente la presenza sulla linea Adriatica di treni nuovi, che hanno una vita media di tre anni. Questo aspetto è importante a livello europeo”.

“I fondi investiti – ha aggiunto – sono stati importanti: siamo oltre i 36 milioni di euro, con altre risorse messe siamo a 44, con un risultato notevole. Questo è positivo per tutta la linea di Trenitalia, ma non solo, perché abbiamo effettuato anche investimenti su treni per le reti regionali, che sono fondamentali. Questo va sempre più a migliorare il servizio nei confronti dei passeggeri, che ovviamente ci chiedono quotidianamente sempre più sicurezza, puntualità e tutto ciò che serve a rendere adeguato il trasporto pubblico locale. Stiamo lavorando tanto e le scelte che abbiamo fatto quest’estate hanno prodotto un ritorno positivo”.

“Questa giornata – ha affermato Strisciuglio – è molto importante, perché si completa il rinnovamento totale della flotta regionale di Trenitalia in Puglia. È la prima regione in Italia in cui questo avviene; è il quarto treno di 50 complessivi del 2025, per una flotta completamente rinnovata, la più giovane d’Italia: come età è sotto i tre anni e dimostra grande attenzione alla qualità del servizio. C’è stato un lavoro molto proficuo e molto intenso in questi anni svolto con i nostri tecnici e con i tecnici della Regione, che ha portato a consolidare in un contratto di servizio questa accelerazione: finiamo infatti il percorso di rinnovamento con un anticipo di tre mesi rispetto a quello che era previsto. Quindi un grazie ovviamente alle istituzioni, alla Regione e a tutto il team di Trenitalia per questo”.

“Quello che consegniamo oggi è un treno tecnologicamente di ultima generazione, che consente di utilizzare al meglio gli spazi anche per i giovani, con tecnologie, con disponibilità per le biciclette, con più di 1100 posti e più di 400 posti a sedere. Ripeto, abbiamo fatto un percorso molto importante, che – ha concluso – in questo contratto di servizio ha visto più di 500 milioni di investimenti da parte di Trenitalia e la Regione Puglia, quasi 250 solo per la flotta”.

– foto ufficio stampa Gruppo FS –

(ITALPRESS).