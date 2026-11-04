Continuano i riconoscimenti alle Cantine Benvenuto: da Francavilla a Roma e all’estero

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Continua a fare incetta di riconoscimenti alle Cantine Benvenuto, a Francavilla Angitola, dell’imprenditore Giovanni Celeste Benvenuto: «Un sogno che è diventato una splendida realtà»

VIBO VALENTIA – «Ci sono viaggi che ti portano verso una destinazione. E altri che ti fanno ripensare a tutta la strada percorsa». E’ il pensiero di Giovanni Celeste Benvenuto, titolare delle omonime cantine di Francavilla Angitola. Lo raggiungiamo al telefono mentre sta viaggiando in treno verso Roma, a ritirare l’ennesimo premio assegnato ai suoi vini che, alla luce dei tanti riconoscimenti ufficiali, riscossi in Italia e all’estero (uno su tutti dal New York Time e da Decanter, considerata la migliore rivista di vini al mondo), sono entrati a buon diritto nel novero delle consolidate eccellenze vibonesi. «Qui sul treno mi ritrovo a pensare a quando tutto è cominciato.

LE CANTINE BENVENUTO, ORGOGLIO DI CALABRIA

A quei vigneti da recuperare, a una terra nella quale ho scelto di credere e a un vitigno, lo Zibibbo, che meritava di ritrovare il posto che gli spettava nella storia della viticoltura calabrese». A dirlo così sembra sia stato abbastanza semplice. «Al contrario. Non è stato un percorso semplice, ci sono stati sacrifici, difficoltà, scelte coraggiose e momenti nei quali sarebbe stato certamente più facile prendere altre strade. Ma ci sono stati anche tanti incontri, la mia famiglia, persone straordinarie e soddisfazioni che ripagano anni di duro lavoro».

Di cosa va particolarmente orgoglioso?

«Beh, per limitarci a quest’anno, sono arrivati dei riconoscimenti che, lo confesso, mi emozionano profondamente. I Tre Bicchieri del Gambero Rosso per il nostro Zibibbo secco, la Doppia Corona della guida Viini buoni d’Italia per lo Zibibbo macerato, infine il massimo riconoscimento dell’Associazione Italiana Sommelier per il nostro rosso da Magliocco Canino».

Che significato dà l’imprenditore a tutto questo?

«Sono riconoscimenti che dimostrano come non sia soltanto lo Zibibbo, da sempre la nostra bandiera, a essere apprezzato, ma la qualità e l’identità dell’intera nostra produzione. Premi che raccontano la crescita dei nostri vini, ma che per me rappresentano soprattutto qualcosa di più grande: la dimostrazione che anche da un piccolo territorio, con passione, serietà e perseveranza, si possono raggiungere traguardi importanti».

La “Cantine Benvenuto” ha dunque raggiunto i suoi traguardi?

«No, non ho mai pensato che un premio fosse un punto di arrivo. Semmai è una responsabilità in più, uno stimolo a continuare a migliorare, senza dimenticare da dove siamo partiti. Dietro ogni bottiglia ci sono persone, famiglie, lavoro quotidiano, mani, fatica e una terra alla quale dobbiamo moltissimo».

Insomma, il lavoro duro, fatto con costanza e passione, paga. E’ questa la lezione che se ne può trarre?

«Proprio così. Perché mentre qualcuno preferisce fare rumore, c’è chi continua semplicemente a lavorare. E alla fine, nel silenzio, sono sempre i fatti a parlare».

Diceva che sta viaggiando in direzione Roma. Motivo?

«Sì, vado a Roma per vivere un’altra giornata importante di questo cammino. Ci arrivo con la stessa emozione di chi, tanti anni fa, ha deciso di credere in un sogno».

C’è qualcuno che vuole ringraziare?

«Certamente. Provo un’immensa gratitudine verso tutti coloro che, in modi diversi, hanno fatto parte di questo mio sogno. E ci tengo a dire una cosa: i riconoscimenti fanno indubbiamente piacere ma la soddisfazione più grande resta quella di vedere che il lavoro di tanti anni sta dando voce a questa nostra terra, contribuendo, nel suo piccolo, a cambiare in meglio l’immagine della nostra comunità».