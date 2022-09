Coronavirus in Puglia, calano i ricoveri: reparti quasi vuoti

1 minuto per la lettura

Sono quasi vuoti i reparti pugliesi destinati ai pazienti Covid-19: secondo l’ultimo rilevamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in Puglia il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina è sceso al 4%, sotto la media nazionale pari al 5%; mentre nelle Terapie intensive il tasso di occupazione è del 2%, a pari del resto d’Italia.

Coronavirus in Puglia, il bollettino di mercoledì 21 settembre

Sono 851 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 8.093 test giornalieri eseguiti, con una incidenza del 10%. Una la vittima registrata.

Delle 10.337 persone attualmente positive, 109 sono ricoverate in area non critica (ieri 122) e 9 in terapia intensiva, (ieri nove). Questa la distribuzione per provincia dei nuovi casi: Bari 320; Bat 53; Brindisi 91; Foggia 87; Lecce 177; Taranto 68. I residenti fuori regione sono 14, quattro quelli di provincia non definita.