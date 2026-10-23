Cortei, Salvini: via i bonus pubblici a genitori dei teppisti

Milano, 23 ott. (askanews) – Bene il ministro Nordio sulle carceri minorili, “sono già cresciuti i posti”, ma “io andrei anche oltre” togliendo ogni forma di sostegno pubblico ai genitori dei minori che commettono reati gravi. È la proposta di Matteo Salvini, vice premier e segretariodella Lega, ospite di Antenna 3.

“Togliere ed eliminare tutti i bonus e i contributi pubblici ai maggiorenni che non si accorgono che hanno dei minorenni in casa che commettono reati gravi: è qualcosa su cui stiamo lavorando”, nei confronti appunto dei “genitori di questi ragazini che si macchiano di delitti del genere e prendono bonus pubblici come la casa popolare, bonus gas, luce scuola, libri… la carta ‘Dedicata a te’… Togliere i bonus pubblici a carico degli italiani per i genitori dei teppisti. Ed è una cosa che mi chiedono anche gli stranieri per bene e bene integrati”, ha insistito Salvini, che ha ricordato poi la proposta di legge per negare la cittadianza al diciottesimo anno di età ai minori che seppur nati in Italia abbiamo commesso reati gravi “tra cui anche lo spaccio di droga”.