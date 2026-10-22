Cosa vedremo al Ces Las Vegas: IA fisica e robotica entrano nelle case

Milano, 22 ott. (askanews) – Con il Ces Unveiled Milan, l’Italia ha ospitato per la prima volta nella storia l’anteprima europea del Ces di Las Vegas, il grande evento tech che si svolgerà in Nevada dal 6 al 9 gennaio. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla più grande manifestazione dedicata alla tecnologia consumer? Lo ha anticipato ad askanews Kinsey Fabrizio, presidente di Cta, che organizza il Ces. “Potete aspettarvi di vedere molta intelligenza artificiale – ha spiegato – il tema centrale sarà proprio l’infrastruttura di intelligenza artificiale che sta alla base dell’IA fisica e della robotica. Quindi la produzione per la robotica, la robotica per la casa, per i consumatori, per la mobilità e la guida autonoma”. Un grande tema sarà anche quello della regolamentazione dell’intelligenza artificiale e del dibattito che coinvolge big tech, Stati e cittadini sui suoi rischi. “Riteniamo che regolamentare sia importante, ma deve trattarsi di una regolamentazione intelligente – ha sottolineato – che consenta l’innovazione mantenendo al contempo la privacy, la sicurezza. Bisogna quindi trovare il giusto equilibrio e penso che il Ces rappresenterà un’occasione per discutere di questi rischi, perché esistono e dobbiamo assicurarci che l’intelligenza artificiale venga implementata in modo sicuro”.