Crosetto: va ripristinato traffico navi italiane a Bab el-Mandeb

La Spezia, 17 set. (askanews) – “A me interessa ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, rendendolo sicuro, per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas. La situazione di Hormuz la stiamo affrontando in altri modi”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della quarta edizione del Forum “Risorsa Mare” organizzato da Teha Group in collaborazione con il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare a La Spezia.