Dacia Spring, un’esperienza di guida ottimizzata

ROMA (ITALPRESS) – Dacia mantiene tutte le promesse di Spring, suo primo modello 100% elettrico. La promessa di rendere la mobilità a emissioni zer* alla portata di tutti. In totale, dal lancio, sono state vendute 179.000 unità di Spring in Europa (fino a giugno 2025). Nel 2025, Spring registra ottimi risultati con oltre 17.000 veicoli venduti e si aggiudica così il 2° posto sul mercato dei veicoli elettrici a privati (segmenti A, B, B-SUV) in Europa.

Un successo che dipende da un’offerta che si riconferma tra le convenienti del mercato dei veicoli elettrici e che è in grado di soddisfare appieno le reali esigenze dei clienti. La promessa di rendere questo modello 100% elettrico sempre più attrattivo, spingendosi oltre, ogni anno, con ottimizzazioni che fanno la differenza: nuova identità Dacia nel 2022, nuova motorizzazione più prestazionale da 65 cv nel 2023, grande evoluzione nel 2024 grazie, in particolare, al design completamente rivisitato e all’esperienza più digitale.

Una promessa mantenuta anche oggi: Spring compie un ulteriore passo avanti importante, offrendo un comfort di guida superiore che rende questo modello sempre più piacevole, sicuro e versatile nell’uso quotidiano.

Auto compatta per eccellenza, Spring si è già arricchita nel 2024 di diverse evoluzioni pensate per potenziare le sue capacità su strada: messa a punto del servosterzo elettrico per una maggiore precisione e una migliore risposta, nuovi cerchi da 15”, nuovo volante con più presa, ecc. Oggi Spring fa un ulteriore passo avanti con modifiche strutturali che contribuiscono a offrire una migliore esperienza di guida su strada. La parte centrale della piattaforma di Spring è stata rinforzata e ospita una nuova batteria (vedi sotto). Queste modifiche hanno permesso di aumentare la solidità della struttura e ottimizzare la ripartizione del peso tra anteriore e posteriore per migliorare l’equilibrio generale del veicolo. La frenata è più sicura grazie a un servofreno più potente.

I cerchi da 15”, montati di serie già dal primo allestimento (Expression), contribuiscono a migliorare il comportamento di Spring su strada. Spring è dotata per la prima volta di barra antirollio, di serie su tutte le versioni.

Questo rafforza ulteriormente la stabilità dell’auto in curva, l’adozione di nuove regolazioni per gli ammortizzatori e alle molle delle sospensioni. Inoltre, sono stati introdotti miglioramenti aerodinamici: Serie di carenature anteriori, laterali e posteriori, per ridurre le turbolenze aerodinamiche sotto l’auto. Nuovo spoiler per ridurre le turbolenze intorno alla parte superiore del portellone posteriore. Un accorgimento che contribuisce concretamente all’autonomia di Spring, traducendosi in un netto miglioramento dell’SCx: 0,660 contro 0,745 con cerchi da 14″, 0,665 contro 0,743 con cerchi da 15″.

Due nuove motorizzazioni da 70 cv/52 kW e 100 cv/75 kW sostituiscono i precedenti motori da 45 cv/33 kW e 65 cv/48 kW, offrendo più potenza e più coppia tra gli 80 e i 120 km/h (fino al 20% in più). Spring può così circolare tranquillamente anche fuori città e inserirsi senza problemi nel traffico stradale e autostradale per un miglior comfort di guida.

I nuovi motori sono abbinati a un’inedita batteria da 24,3 kWh che, per la prima volta in Renault Group, si avvale della tecnologia Litio-Ferro-Fosfato (LFP), offrendo sicurezza termica, lunga durata e costi ottimizzati. Fedele alla filosofia Dacia, Spring si riconferma, nonostante le numerose migliorie apportate, l’auto 100% elettrica a 4 posti più leggera del mercato, con un peso di circa una tonnellata.

Una dote che contribuisce a offrire un’autonomia adatta alle esigenze dei clienti di questo segmento. Questi ultimi percorrono, infatti, circa 34 km al giorno suddivisi in 4 spostamenti a una velocità media di 34 km/h. L’autonomia di 225 km (ciclo misto WLTP nelle versioni con cerchi da 15”) consente, quindi, di usare il veicolo per tutta la settimana lavorativa con un’unica ricarica.

Negli allestimenti Expression ed Extreme è disponibile in opzione un nuovo caricabatterie di bordo in corrente continua da 40 kW (contro i precedenti 30 kW), che consente di ricaricare la batteria dal 20 all’80% in soli 29 minuti. Tutte le Spring sono equipaggiate di serie di caricabatterie in corrente alternata da 7 kW che, abbinato alla nuova batteria, consente una ricarica più rapida dal 20 al 100%: 3 ore e 20 minuti invece di 4 ore su wall box da 7 kW e 10 ore e 11 minuti su presa domestica.

