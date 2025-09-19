Dalla Regione Calabria 1,3 milioni a sostegno dell’apicoltura

CATANZARO (ITALPRESS) – C’è tempo fino al 31 ottobre 2025 per accedere ai finanziamenti a sostegno dell’apicoltura regionale nell’ambito del Sottoprogramma apistico 2023-2027 Reg. (UE) 2021/2115″ della Regione Calabria.

Il Dipartimento Agricoltura ha pubblicato il bando che prevede contributi per oltre 1 milione e 300 mila euro. Gli interventi ammissibili sono diversi: si va dal ripopolamento, al miglioramento qualitativo delle produzioni, alla prevenzione delle avversità climatiche, fino alla promozione, comunicazione e formazione per gli apicoltori. All’avviso possono partecipare Apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli o associati, anche per il tramite delle forme associate, che hanno sede legale nella Regione Calabria Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale Sian, utilizzando il servizio “Nuova gestione domande miele per beneficiario”. L’avviso è disponibile al link: https://www.regione.calabria.it/reg-ue-2021-2115-interventi-a-favor e-del-settore-apicoltura-annualita-2026/.

