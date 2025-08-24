X
Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria

24 Agosto 2025

Italpress
NAPOLI (ITALPRESS) – Dario Argento, 84 anni, è stato ricoverato stamattina a Ischia, all’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno per una crisi respiratoria che sembrerebbe causata da una broncopneumopatia cronica ostruttiva, una patologia cronica con cui convivrebbe da tempo, peggiorata negli ultimi giorni.

Il regista e sceneggiatore, celebre a livello internazionale per i suoi film horror e thriller, si trovava a Ischia per trascorrere le vacanze quando ha avvertito il malore che ha reso necessario il ricovero e l’intervento del personale sanitario e del 118.

