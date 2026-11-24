(Adnkronos) – Gli Stati Uniti si preparano ad aumentare i dazi sulle importazioni dalla Cina, dall’Unione europea e da altri Paesi, tra cui Giappone e Corea del Sud. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate. Il rappresentante americano per il Commercio, Jamieson Greer, potrebbe presentare già questa settimana le conclusioni dell’indagine sui sussidi industriali. Secondo l’amministrazione Trump, gli aiuti pubblici hanno creato un eccesso di capacità produttiva che consente alle imprese straniere di vendere a prezzi più bassi sui mercati mondiali, a danno dei produttori americani.

Le aliquote definitive restano da stabilire. Secondo le fonti, per Ue, Giappone e Corea del Sud i dazi complessivi dovrebbero attestarsi al 15% o meno, in linea con gli accordi commerciali già siglati con Washington, mentre Cina, India e Vietnam dovrebbero subire un prelievo più elevato. I nuovi dazi riguarderebbero gran parte delle importazioni, con probabili eccezioni per acciaio, alluminio e automobili, già soggetti a tariffe separate.