Debutta in Italia la nuova Mercedes-AMG GT Coupè

ROMA (ITALPRESS) – Debutta sul mercato italiano la nuova Mercedes-Amg Gt 63 4Matic+ Coupè. Il nuovo modello top di gamma di Mercedes-AMG è in vendita con prezzi a partire da 198.561 euro e combina caratteristiche di guida altamente dinamiche con una maggiore adattabilità all’uso quotidiano. Componenti high-tech come le sospensioni Amg Ride Control con stabilizzazione attiva del rollio, l’asse posteriore sterzante di serie e l’aerodinamica attiva rendono più incisivo il profilo di guida. Inoltre, per la prima volta, tutta la potenza del V8 biturbo Amg da 4,0 litri viene scaricata a terra attraverso la trazione integrale AMG Performance 4Matic+ completamente variabile. Altre caratteristiche di serie sono il Digital Light e la modalità Drift. L’esclusiva architettura sportiva Amg consente di estendere la driving performance tipica del brand Amg ad una configurazione 2+2. Per un’auto sportiva di questa classe, ciò significa ampio spazio anche per i passeggeri ed eventuali bagagli. Un concept che soddisfa a pieno i requisiti di una Gran Turismo e, allo stesso tempo, combina un’elevata praticità quotidiana con le caratteristiche di guida più sportive attualmente disponibili nella gamma Mercedes-AMG. L’ampio portellone posteriore Easy Pack con funzione Handsfree Access facilita le operazioni di carico e scarico. Se necessario, il bagagliaio può essere ampliato in modo significativo utilizzando gli schienali dei sedili posteriori ribaltabili.

Foto: ufficio stampa Mercedes Benz Italia

(ITALPRESS).